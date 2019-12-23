Ненавидел женщин из-за гулящей матери: Леонид Каневский рассказал подробности зверств свердловского маньяка, расчленившего жену и детей

В эфире телеканала НТВ вышел новый выпуск программы «Следствие вели» с ее бессменным ведущим Леонидом Каневским, посвященный жестокому убийству Людмилы Кабашкиной и двух ее детей в Свердловске. Останки женщины и малышей были найдены на 17 марта 1967-го Уралмаше на стройке.

ПОДОЗРЕВАЛИ БЫВШЕГО ЖЕНИХА

Расправа над семьей взбудоражила весь Урал, но долгое время преступник оставался на свободе. Главный подозреваемый – муж убитой Владимир на момент расправы находился в командировке в Ленинграде, что доказывали документы. Позже сыщики нашли на полу в коридоре квартиры Кабашкиных пятна крови, но Владимир лишь развел руками.

- Да может быть старший ребенок бегал и разбил нос! – объяснялся перед сотрудниками сыска Кабашкин.

Три недели Кабашкину удавалось водить за нос сыщиков. Но избежать правосудия и расстрела ему не удалось. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД по Свердловской области

Оказавшись в тупике, оперативники принялись искать потенциального убийцу среди близких друзей Людмилы. Все подруги отзывались о ней как о верной жене и хорошей хозяйке. Никто не мог желать смерти матери двоих детей. Кроме одного человека – бывшего жениха Виктора Захарова (в программе имя фигуранта уголовного дела было изменено – прим.ред.).

Как выяснилось, незадолго до свадьбы с Кабашкиным Людмила должна была идти в загс с ним. Захаров даже познакомил избранницу со своей пожилой матерью. Женщина была рада выбору сына и подарила будущей невестке фамильное обручальное кольцо.

Но когда давний ухажер (все тот же Кабашкин) узнал о намерениях девушки пойти под венец, угрожая, заставил ее выйти замуж за него. А подаренное кольцо будущий убийца выбросил в окно. На свадьбу к Захарову Людмила так и не пришла и опозорила его перед всеми друзьями. Мать Виктора не смогла пережить такого удара и скончалась после инфаркта.

На допросе в милиции Захаров говорил:

- Я злился на нее, но убивать не хотел, - такой ответ снова ставил убойный отдел в тупик, но просто так сдаваться сыщики не собирались. За Захаровым была установлена слежка.

И это принесло свои плоды. Приставленный к нему оперативник заметил, как Виктор садится в арендованный «Москвич» и в спешке куда-то уезжает. Уже через несколько метров Захаров попал в ДТП и был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Его жена также не понимала, куда ее супрг мог ехать, да еще и на арендованной машине. Однако, при осмотре личных вещей Виктора был найден подозрительный ключ, и на лице женщины появилась надменная улыбка.

В те времена Уралмаш был одним из самых значимых районов не только Свердловска, но и всего СССР. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД по Свердловской области

Оперативник понял, что нужно проследить за женой Захарова и выяснить, к чьей двери ведет найденный ключ. Дойдя до пятиэтажки на другом конце города жена Виктора заметила слежку и попросила сыщика в штатском помочь ей открыть дверь в квартиру. Это оказалось жилище покойной матери Захарова.

В комоде были найдены многочисленные фотографии сбежавшей невесты, на которых Виктор вырезал Людмиле глаза. Все это лишь еще больше наводило на мысль о том, что именно несостоявшийся жених причастен к смерти женщины.

Придя в сознание Захаров сознался, что многие годы не мог простить Людмиле смерть матери. Но недавно он случайно встретил ее на улице с мужем и детьми, и понял, что не желает ей смерти.

ХОРОНИТЬ БЕЗ ПАСПОРТА – НЕЛЬЗЯ!

Еще в ходе первого обыска квартиры Кабашкиных за газовой плитой была найдена горстка пепла. Ее отдали на экспертизу, но результат оправдал все ожидания и стал решающим в раскрытии преступления. Выяснилось, что кто-то сжег паспорт. При этом документ, удостоверяющий личность убитой Людмилы «таинственным» образом был утерян.

Легендарный уральский криминалист Леонид Драпкин стал человеком, которому удалось расколоть убийцу. На очередном допросе Кабашкин снова стал оправдываться и просил оставить его в покое.

Людмила была жестоко убита 27 февраля, но ее тело нашли лишь через месяц. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД по Свердловской области

- Отстаньте от меня! Мне жену и детей хоронить надо! – заявил с истерикой бывший участник КВН

- Без паспорта хоронить нельзя! – закричал Драпкин.

- Я сжег его! – нервно ответил Кабашкин, понимая, что проговорился.

Тем же вечером он показал, где и как убивал жену и детей. А также яму на стройплощадке, куда сбрасывал тела. Тела были сильно обезображены. Жестокий убийца, будто мясник, разрезал их на множество небольших фрагментов - тело трехлетнего мальчика было разделено на сто частей. Следственный эксперимент проводили под покровом ночи, чтобы убийцу не растерзали местные жители до приговора.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ИЗМЕНА МАТЕРИ

Свой поступок Кабашкин объяснил тем, что до него дошли слухи о неверности жены. Он часто был в командировках и легко поверил в сплетни. Но мысль о гулящей жене навсегда поселилась в его голове не просто так. Еще в 1953 году он застал свою мать в постели с любовником.

Ножовку, которой Кабашкин расчленил тела, нашли в реке рядом с местом убийства. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД по Свердловской области

Будучи школьником, Владимир позвонил на работу отцу и попросил его срочно вернуться домой. Мать Кабашкина не чувствовала себя виноватой и лишь ушла из квартиры, заявив напоследок мужу, что Владимир – не его ребенок. Александр Кабашкин не нашел другого для себя выхода, как покончить с собой на глазах у сына. Именно этот случай и стал роковым для будущего убийцы. Всю оставшуюся жизнь он с презрением относился к женщинам и во всех бедах обвинял их.

Сам Кабашкин не стал просить суд помиловать его. 28 сентября того же года Владимир был расстрелян.