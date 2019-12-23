2019-12-23T15:14:48+03:00
Общество

Энергетики Свердловской области рассказали о своих планах на новый 2020 год

В течение года на линиях электропередачи мощностью 220 и 500 кВ будут заменены 13 опор, 1444 изоляторов, почти км грозотроса
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Фото филиала ПАО «ФСК ЕЭС»Фото филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
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Энергетики Свердловской области рассказали о своих планах на новый 2020 год.

- Для поддержания качества электроэнергии, снижения потерь электроэнергии и повышения пропускной способности, то есть для выполнения основополагающей цели деятельности нашей компании – обеспечения надежности энергоснабжения потребителей, запланирован комплекс мероприятий, - отметил директор Свердловского предприятия магистральных электрических сетей (СПМЭС) - филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) Валерий Мацкевич.

В течение года на линиях электропередачи мощностью 220 и 500 кВ будут заменены 13 опор, 1444 изоляторов, почти км грозотроса. Продолжится реконструкция подстанции 220 кВ «Калининская», которая является узловой подстанцией Свердловской энергосистемы, а также, наряду с подстанцией 500 кВ Южная и подстанцией 220 кВ Сварочная, — одним из основных центров питания Екатеринбурга. На объекте будут заменены 10 ячеек ОРУ 110 кВ, КРУН 10 кВ. Из старого в новое здание будут перенесены устройства защит. Все эти мероприятия повысят надежность энергоснабжения северо-восточной части города, включая такие крупные предприятия, как Машиностроительный завод имени М.И. Калинина и Уральский турбомоторный завод.

Также будет проведена замена аккумуляторной батареи на подстанции 220 кВ «Окунево», которая обеспечивает резервное автономное питание устройств управления подстанции в случае аварийных режимов. Такое решение позволяет ликвидировать возможные нарушения в работе энергосети с минимальными последствиями для потребителей. В результате этой модернизации будет повышена надежность электроснабжения потребителей северных районов Челябинской и Свердловской областей.

На подстанциях продолжится реализация целевой программы по замене разрядников на ограничители перенапряжения (ОПН). Новое оборудование менее чувствительно к климатическим условиям, способно выдержать большие значения перенапряжения. В результате внедрения ОПН сократится риск повреждения и выхода из строя основного подстанционного оборудования (автотрансформаторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и др.), повысится надежность его работы.

- Все поставленные перед нами задачи, - подчеркнул в завершение Валерий Мацкевич, - будут выполнены в срок и в полном объеме.

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