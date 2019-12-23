На ВИЗ-Стали поощрили лучших работников энергетического управления

15 лучших работников энергоуправления ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) получили корпоративные награды в честь Дня энергетика.

Вручение энергетикам почетных грамот дирекции и профкома предприятия за высокие производственные показатели и личный вклад в повышение эффективности технологических процессов состоялось на торжественных собраниях, которые прошли в заводских подразделениях. Помимо корпоративных наград отличившихся работников поощрили премиями.

«Профессиональные праздники – хорошая возможность отметить самых лучших и самых достойных, поблагодарить их за добросовестный труд. Благодаря вкладу заводчан в решение задач по повышению энергоэффективности за последние 10 лет удельная энергоемкость производства ВИЗ-Стали снизилась на 35%», – отметил начальник энергетического управления Антон Подчиненов.