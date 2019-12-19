Уральские ученые будут защищать Родину умом

На сборном пункте Свердловской области трое призывников – Андрей, Сергей и Артем – впервые получают обмундирование: повседневную офисную форму зеленого цвета, утепленные зимние берцы, большую сумку с надписью «Армия России». Рядом сотрудник сборного пункта инструктирует, как правильно расстаться с гражданской одеждой:

– Из своей сумки в военную перекладываем туалетные и письменные принадлежности, – командует он. – Деньги, документы, телефоны из карманов перекладываем в карманы военной формы. Теперь взяли зеленый мешок, положили в него вещи для отправки домой.

Все как обычно, за исключением одной детали – служить Андрей, Сергей и Артем отправятся не в рядовую часть, а в научную роту инновационного технополиса «Эра», открывшегося в прошлом году. Парни – выпускники технических вузов и защищать Родину они будут на научном фронте.

Смена гражданской одежды на армейскую форму проходила под чутким руководством сотрудника сборного пункта в Егоршино. Фото: Александр Зайцев

«ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

– Технополис «Эра» создавался для повышения качества и эффективности вооружений и военной техники, – объясняет Евгений Трущенков, офицер и младший научный сотрудник технополиса. – И это самый короткий путь для молодых специалистов до предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Находится технополис в Анапе на первой береговой линии. То есть, из его окон видно Черное море. Но искупаться в нем можно только во время увольнительного в выходной, ведь служба есть служба, пусть оружие здесь это не автомат, а компьютер. Призывники, которых называют операторами научной роты, живут в специальных номерах по два человека.

– По шесть часов в день они будут заниматься в лаборатории научной деятельностью, – уточняет Евгений Трущенков. – У нас конкурс 10 человек на место. При отборе мы отталкиваемся от наработок и достижений призывников в университете. Если молодой человек занимался кибербезопасностью, то он и в технополисе будет ею заниматься.

Армия обеспечила молодых людей всем необходимым. Фото: Александр Зайцев

Из заснеженного сборного пункта Егоршино призывники едут автобусом до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, оттуда в солнечную Анапу на поезде.

– Меня с детства тянуло к науке, математику любил, – признается 22-летний призывник Андрей Стрябков из Асбеста. – У меня дед в Чехословакии 40 лет назад служил. И я тоже в армию решил идти. Так как в университете я изучал информационную безопасность, в военкомате мне предложили пойти в технополис. Я согласился. Думаю, мне понравится служба в этом месте. Там стоит новейшее оборудование и люди идут в ногу со временем.

СЛУЖИТЬ В НАУЧНОЙ РОТЕ - ПОЧЕТ

Каждый призывник должен будет продолжить исследование своих предшественников, тех, кто служил в технополисе «Эра» до них, и кому пришла пора возвращаться домой.

– Меня с детства отец приучал, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Это долг перед Родиной, – рассказывает 24-летний Артем Мичков из Верхней Пышмы. – В университете я занимался электроникой и наноэлектроникой, поэтому в военкомате мне предложили подать заявку в научную роту. Отец теперь очень гордится, что я смог попасть в элитные войска. Продолжу там заниматься наукой.

Главным оружием в руках этих солдат будет не автомат, а... компьютер. Фото: Александр Зайцев

Из-за специфики службы на физическую форму таких призывников обращают внимание в последнюю очередь. Однако это не значит, что вся служба у них пройдет в лаборатории. Каждый оператор технополиса должен подтянуться не меньше десяти раз, пробежать стометровку за 13-15 секунд и за 14 минут преодолеть маршрут длиной в три километра.

– Все лето я усиленно готовился к армии – подтягивался с весом, бегал, занимался тяжелой атлетикой, – говорит 24-летний Сергей Еремеев из Алтайского края. – До армии работал в проектно-конструкторском бюро. Мои коллеги ездили в технополис в командировку, рассказывали, что там новейшее оборудование. Говорили: «Вот бы нам там послужить». Но им уже больше 27 лет. А мне нет и поэтому, когда пришла пора идти в армию, то они и посоветовали подать заявку в технополис. А там, посмотрим, если служба понравится, может, и на контракт останусь. Вот форму я сегодня впервые надел и уже могу сказать, что она достаточно удобная.