«За год была на улице один раз»: на Уралмаше колясочница оказалась пленницей в собственной квартире

У 55-летней Эльзы Панферовой травма позвоночника. Из-за нее женщина не может ходить. С 1992 года она прикована к инвалидному креслу. Машина, в которой находилась Эльза, попала в ДТП.

Женщина живет одна в квартире и не может выйти на улицу без помощи. Но помочь ей некому. Колясочница мечтает переехать в другой дом, где есть пандус, чтобы она могла выходить на улицу. Но сделать это не просто.

В 90-е годы Эльза Панферова вела свой бизнес, торговала одеждой. Но авария разделила жизнь на «до» и «после». Вскоре после аварии от женщины ушел муж. Ей пришлось одной воспитывать двух детей. Сына пришлось отдать в интернат. Дома он появлялся лишь в выходные.

Когда дети повзрослели, то дочь Олеся уехала, а сын остался жить с мамой.

Панферовы жили в двухкомнатной квартире по адресу Молодежи,82. Лифт в этом доме ходит лишь до 8-го этажа, а семья жила на 9-м.

- Сын сначала спускал вниз коляску – к восьмому этажу, а потом на руках выносил меня, - вспоминает женщина.

В феврале 2019 года Эльзу Панферову ждало новое жизненное испытание: ее сын умер от рака. Несмотря на то, что у женщины есть взрослая дочь, она фактически осталась одна.

- Олеся ко мне не приходит, у нее своя жизнь, - грустно замечает Эльза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/750541" frameborder="0"></iframe> Женщина-инвалид оказалась заложницей в собственной квартире на Уралмаше.Алексей БУЛАТОВ

В разговоре женщина уточняет, что у нее есть внук, но видела она его только маленьким.

- Сейчас Рустаму 19 лет. Он живет в Башкирии уже много лет. Его туда увез отец после того, как развелся с моей дочерью, - уточняет Панферова.

После того, как сын Эльзы Панферовой умер, женщина оказалась фактически замурованной в собственной квартире. Пандуса в подъезде нет, хотя, даже если бы он был, это вряд ли могло бы решить проблему.

- В подъезде очень крутые ступеньки, сама спуститься я все равно не смогу, - говорит женщина.

К ней периодически приходит соцработник - приносит продукты, а по дому помогает соседка Галина Николаевна. Но выводить колясочницу на улицу ни у той, ни у другой возможности нет.

По словам Эльзы, за этот год она была на улице лишь однажды. Тогда ей помогали волонтеры из Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В мечтах у колясочницы продать свою квартиру и переехать в новый дом, где есть пандусы, широкие лестницы и большие лифты. В общем, более комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Но сделать это не просто. Дело в том, что квартира у Эльзы Панферовой – не приватизирована. К тому же, там прописана ее дочь. Выписываться из квартиры, как и помочь ее обменять матери-инвалиду, дочь не торопится.

Так Эльза выглядела раньшеФото: Алексей БУЛАТОВ

Колясочница написала обращение к Владимиру Путину во время июньской Прямой линии. После этого помочь женщине вызвались представители ОНФ.

- Этот вопрос уже прорабатывается с администрацией города. Александр Геннадьевич [Высокинский] в курсе ситуации, - рассказывает координатор по экспертной работе ОНФ Игорь Русинов.

Он рассказал, как можно решить ситуацию с не приватизированным жильем.

- Так как у Эльзы муниципальное жилье, то мы планируем поменять ей квартиру на другое муниципальное жилье в другом доме. В таком, где будет доступная среда, и она сможет самостоятельно выходить на улицу, - уточняет Русинов.

Правда, муниципального жилья в Екатеринбурге осталось мало. Это осложняет ситуацию. В ОНФ пообещали решить вопрос после Нового года.

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