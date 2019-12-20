«Не хватает кабинетов»: в уральской школе дети из коррекционного класса учатся в коридорах

Не так давно в Краснотурьинске местные жители выложили в соцсети несколько фотографий детей, которые сидели за партами в коридоре. Очевидцы также отметили, что именно там, в коридоре школы №15, и проходят уроки.

Все эти дети – ученики коррекционного класса, которых перевели из школы №2. Еще летом 2018 года ее признали непригодной для занятий, поэтому пришлось принимать такие меры.

- Тем временем вот так выглядят учебные будни учеников школы №2. Они занимаются в коридоре, так как не хватает кабинетов на две школы, - сообщают очевидцы.

В мэрии ответили, что все это неправда. Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"

Информацией заинтересовались в прокуратуре Краснотурьинска и организовали проверку. Они обещают внимательно изучить всю распространяемую в Сети информацию, а также связаться с руководителем школы №2 и главой города.

- Кроме того, с участием контролирующего органа будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса, - добавили в пресс-службе ведомства. – По итогам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. Фото: сообщество "Краснотурьинск LIVE"

К сожалению, до администрации школы №15 «Комсомолке» дозвониться не удалось, а вот в пресс-службе городской мэрии на вопрос ответили опровержением. Так, по их данным, парт, стульев и кабинетов хватает на всех детей – включая тех, кого «переселили» из коррекционной школы.

- Они не учатся в коридоре, я не знаю, почему так написали. Я видела фотографии, даже слышала, что администрация школы решила вообще убрать из коридоров все столы и стулья, чтобы не создавать прецедентов, - заметили в пресс-службе. – Они ведь уже не первый год в этой школе учатся. Если бы подобное было на самом деле, то шумиху подняли намного раньше.