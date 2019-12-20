На ВИЗ-Стали выявили лучшую бригаду термистов проката и труб

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад термистов проката и труб, которые обслуживают агрегаты цеха холодной прокатки.

Заводская экспертная комиссия в течение месяца оценивала, как коллективы выполняют плановые показатели, повышают эффективность производственных процессов, соблюдают трудовую дисциплину и правила техники безопасности.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Победу в соревновании одержала бригада №4 термического участка №1 во главе с Сергеем Шемелевым. Работник этой же бригады Илья Загуменных показал лучший результат на этапе проверки теоретических знаний. Все победители получили дипломы, денежные премии и корпоративные знаки отличия «НЛМК-PRO».

В 2019 году на ВИЗ-Стали прошли конкурсы профессионального мастерства среди стропальщиков, резчиков холодного металла, аппаратчиков конверсии и т.д. Конкурсы нацелены на мотивацию сотрудников к профессиональному росту, повышение престижа рабочих профессий.