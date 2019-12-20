2019-12-20T10:01:21+03:00
Общество

За год в Свердловской области 700 семей обманутых дольщиков получили жилье

В 2019 году завершено строительство пяти домов
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В 2019 году в Свердловской области 700 семей обманутых дольщиков получили жилье. Завершено строительство пяти домов, а также оказана помощь людям, чьи дома не будут достроены.

Проблемы домов-долгостроев руководство региона решает по областной программе, которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году на реализацию программы из областного бюджета выделено 1,7 миллиарда рублей.

Чтобы помочь обманутым дольщикам, власти привлекают к процессу добросовестных застройщиков. К примеру, одна из крупных корпораций заключила инвестиционное соглашение с правительством Свердловской области и теперь помогает гражданам обменять квадратные метры в долгостроях на квартиры в готовых и строящихся домах.

На данный момент таким вариантом согласились воспользоваться 87 из 130 дольщиков из Арамили. В начале 2019 года компания расселила дольщиков из дома №20 по улице Щербакова в Екатеринбурге. 28 человек переехали в дома компании.

Перед Новым годом жилье получат еще 130 семей из уральской столицы, которых заселят в ЖК «Новый Уктус». Дом уже готов к сдаче в эксплуатацию. На очереди новоселы из Березовского, Первоуральска и Режа.

Ситуацию с обманутыми дольщиками удалось переломить за счет работы межведомственной координационной комиссии, в которую входят специалисты прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, региональных министерств и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена, а также члены инициативных групп свердловчан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

- Сейчас завершается процесс создания регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Он позволит решить проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективнее, - говорит вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По его словам, власти рассчитывают, что в следующем году с помощью фонда получится решить проблемы по большинству долгостроев.

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