2019-12-19T16:23:13+03:00
Общество

О деньгах и о долгах: как правильно заплатить налог и что делать, если не успел это сделать вовремя

Срок истек, но шанс исправить ситуацию еще есть
Лев ИСТОМИНЮлия СТАЛИНА
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Вовремя оплаченные налоги избавляют от многих проблемВовремя оплаченные налоги избавляют от многих проблемФото: Иван МАКЕЕВ
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2 декабря закончился срок оплаты налогов для физических лиц за 2018 год. Граждане должны были оплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество с объектов, которые есть у них в собственности. Не все сделали это своевременно. Пени за просрочку уже пошли, а дальше – суды, приставы, ограничения и имиджевые потери.

Как исправить ситуацию и не усложнять жизнь себе и близким. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] рассказал начальник отдела урегулирования задолженностей УФНС РФ по Свердловской области Артем Балюра.

ДОЛЖНИКИ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ

- Почему не все платят вовремя?

- Мы проанализировали перечень наших должников. Они делятся на две категории: одни не знают о сроках уплаты налогов, способах, о том, что вообще что-то надо платить. Вторая категория – это достаточно обеспеченные люди, которые просто не хотят платить.

- Налоговая служба должна как-то уведомлять граждан о том, что нужно платить налоги?

- Налогоплательщику заблаговременно приходит уведомление. Если вы не пользуетесь интернетом, то по почте заказным письмом с уведомлением. Если вы подключены к личному кабинету налогоплательщика, то все уведомления вам направляются в Личный кабинет.

- Если человек забыл пароль от своего Личного кабинета, такое нередко бывает. Что делать и куда обращаться?

- Нужно обратиться с любую близлежащую налоговую инспекцию и получить пароль. В течение месяца на сайте в Личном кабинете его сменить на любой, который вам удобен.

- А на госуслугах?

- Там отражается только задолженность. Если до 2 декабря не заплатили, то в Личный кабинет на госуслугах придет уведомление. Но сумма к оплате там не отражается.

Артем Балюра Фото: Павел Кислицын

Артем БалюраФото: Павел Кислицын

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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН И ПЕНЯМИ УЖАСЕН

- Если заплатил налоги позже, то начисляются ли пени, штрафы?

- Пени начинают исчисляться на сумму налога с 3 декабря по 1/300 ставки рефинансирования в день. Лучше сначала уплатить сам долг, а затем уже пени. Потому что, оплачивая, например, с сайта госуслуг, вот этот временной пробег между уплатой и тем, как деньги поступят на счет казначейства, может составлять 1-2 дня. И у вас останется определенная непогашенность. Это нужно для того, чтобы эти пени не увеличивались.

- А какие последствия за неуплату?

- Во-первых, со следующего дня начинает исчисляться сумма пени до того момента, пока долг не будет полностью погашен. Далее мы должны обратиться в суд, соответственно долг увеличивается на сумму госпошлины. Далее мы направим материалы приставам, соответственно сумма вырастает на сумму исполнительского сбора службы судебных приставов. Это порядка 7%. Информацию о долге могут направить работодателю. Это ведет к имиджевым потерям сотрудника. Потом по судебному листу у вас со счета могут списывать долг. Плюс ограничение на выезд в другие страны.

- Может так получиться, если человек 1 декабря оплатил налоги, перевел нужную сумму. А сумма будет идти на счет казначейства несколько дней? Будут ли начисляться пени?

- Нет, в этом случае датой платежа будет считаться дата списания средств с вашего счета. Этот временной пробег в этом случае не имеет значения.

- А если появляются разногласия: продал я квартиру, а налог меня просят за нее оплатить. Как разбираться и куда идти в этом случае?

- Здесь нет ничего сложного. Можно принести подтверждающие документы в инспекцию по месту жительства, или обратиться через сайт Nalog.ru. В течение 20 дней вам направят ответ.

ГОСУДАРСТВО ТОЖЕ ПЛАТИТ ЗА ОШИБКИ

- Если по какой-то случайности переплатил сумму налога, что делать в этом случае?

- Можно написать заявление о возврате на свой расчетный счет и сумму.

- Если человек не заплатил вовремя налоги, ему насчитывают пеню. А если ошибается ведомство, то почему ему не насчитывают штраф?

- У сотрудников налоговых органов есть ответственность. За несвоевременный возврат мы начисляем соответствующую сумму процентов. Если с вас необоснованно взыскали сумму, то с государства вы также имеете право потребовать определенную сумму в досудебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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