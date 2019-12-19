2019-12-19T16:33:10+03:00
Общество

Где купить подарки и украшения к Новому году 2019-2020

Конечно на рождественских ярмарках и елочных базарах. Рассказываем про самые ожидаемые.
Юлия СТАЛИНА
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На ярмарках можно приобрести эксклюзивные подарки для родных и близких.На ярмарках можно приобрести эксклюзивные подарки для родных и близких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До конца года осталось всего ничего и сейчас самое время закупаться подарками, чтобы порадовать своих близких. Бесконечная беготня по торговым центрам не дает результата, на полках однообразные сувениры? Тогда вам дорога на ярмарку. Где как ни там можно купить самые эксклюзивные вещи ручной работы. Рассказываем, о самых крупных торговых точках в Екатеринбурге.

ВЯЗАННЫЕ ВАРЕЖКИ, СВИТЕРОЧКИ И КОЛБАСА

19 по 22 декабря и с 26 по 29 декабря

Где: ЖБИ, Высоцкого, 12а

Часы работы: с 10:00 до 20:00

Вход свободный

Если вы не хотите ехать в центр города за подарками, специально для вас открылась ярмарка в микрорайон ЖБИ. Новогодние аксессуары, подарки ручной работы, вот что там можно найти. На выбор вам и вязаные вещи, и платки, и аксессуары. Помимо этого, здесь можно купить крафтовые продукты к новогоднему столу. На ярмарке большое разнообразие рыбы и продуктов моря, мяса и мясных деликатесов, молока и молочных продуктов, сладостей и меда.

Сделайте сувенир своими руками на мастер-классе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделайте сувенир своими руками на мастер-классе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД РАЗНЫХ СТРАН НА ВКУС

20 декабря – 7 января

Где: Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4

Часы работы: с 13:00 до 19:00

Вход свободный

Оказаться в настоящей новогодней сказке, то вам в Синара Центр. В этом году территорию бывшего госпиталя превратили в арт-пространство. Перед европейским рождеством двор украсили яркими огнями, поставили елку и развернули ярмарку. Гости смогут попробовать Рождество и Новый год разных стран на вкус, сделать своими руками подарки родным и близким, купить сувениры для коллег, снять 1000 и 1 праздничную фотографию.

Кроме украшений и сувениров можно купить и еду для новогоднего стола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме украшений и сувениров можно купить и еду для новогоднего стола.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ярмарка в центре города

25 декабря – 3 февраля

Где: Площадь 1905 года

Часы работы: будни с 16:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00

Вход свободный

Праздничный шум, яркость красок и эмоций – то, что обещают организаторы городка в центре Екатеринбурга. На площади 1905 года кроме аттракционов и ледовых забав можно и согреться горячим чаем, и порадовать себя или близких новогодними сувенирами.\

В палатках на площади 1905 года согревайтесь чаем и вкусными плюшками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В палатках на площади 1905 года согревайтесь чаем и вкусными плюшками.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОЛИВЬЕ-БАЗАР»

23-25 декабря

Где: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а

Часы работы: 10:00 – 19:00

Вход свободный

В последнюю неделю перед Новым годом посетите еще одну ярмарку в центре города. Тут найдутся подарки на любой вкус, даже для гурманов. В отделе «праздничный стол» - свежие продукты от уральских производителей. В «новогоднем карнавале» - елки, игрушки, маскарадные костюмы. А если ничего не подобрали, сделайте подарок своими руками, мастера покажут, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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