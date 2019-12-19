2019-12-19T08:25:38+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь развивает лидерские качества перспективных работников

ВИЗ-Сталь провела обучение участников корпоративных программ «Талантливая молодежь» и «Кадровый резерв»
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Формат обучения включал мини-лекции, групповые деловые игры и индивидуальные упражненияФормат обучения включал мини-лекции, групповые деловые игры и индивидуальные упражнения
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела обучение участников корпоративных программ «Талантливая молодежь» и «Кадровый резерв», нацеленных на профессиональное и личностное развитие перспективных работников, создание условий для карьерного роста.

Для металлургов провели двухдневный тренинге по развитию лидерских качеств и управленческих компетенций. Участников проекта познакомили с составляющими имиджа руководителя и механизмами его формирования. Они изучили принципы управления коллективом, отработали методики принятия решений, разобрали эффективные методы сплочения команды.

Формат обучения включал мини-лекции, групповые деловые игры и индивидуальные упражнения. По итогам обучения каждый участник программы разработал и защитил план по укреплению командной работы в своем подразделении.

Образовательные программы для перспективных сотрудников продолжат семинары и тренинги по тайм-менеджменту, совершенствованию управленческих навыков постановки целей и задач, приемов мотивации подчиненных к выполнению рабочих заданий и др.

«Тренинг дал возможность участникам расширить привычный диапазон управленческих решений, получить новые знания о методах мотивации и построения команды. Это поможет им раскрыть свой лидерский потенциал для успешного решения управленческих задач и профессионального продвижения», –отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

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