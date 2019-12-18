«Сделала только губы, грудь своя!»: уральская «Барби» о том, сколько денег тратит, чтобы стать похожей на куклу

Девушки «Барби» явление не новое, но очень распространенное. Как правило, это блондинки с длинными волосами, тонкой талией и нереально большим бюстом… И теперь такая красотка, с кукольной внешностью, появилась и в Екатеринбурге. Это 18-летняя Тала Котова. Девушка не скрывает свое сходство со знаменитой куклой и старается делать все возможное, чтобы соответствовать образу.

Солярий, маникюр, наращивание ресниц, фитнес с персональным тренером и путешествия – вот чем занимается уральская «Барби». Кто оплачивает все это удовольствие и на что живет красавица - об этом в материале «КП».

Тала хочет сделать свои губы еще больше. Фото: СОЦСЕТИ

КАБЛУКИ НОШУ С САДИКА

- С ранних лет мама старалась делать меня похожей на «Барби», - со звонким смехом рассказывает Тала. – Каблуки, макияж – все это стало неотъемлемой частью моей жизни еще с детского сада. Знаю, что у меня много завистников. Их бесит, что я живу в кайф и ни в чем себе не отказываю.

Из-за любви к постоянным развлечениям, Тала даже была вынуждена бросить школу. Правда, аттестат девушка все же получит – сейчас сдает заочно экзамены.

- Из школы я ушла, так как больше не могла кутить всю ночь, а утром идти на учебу, - на полном серьезе говорит уральская Барби. – Ничего страшного, сдам экстерном. У меня есть более важные дела: прогулки с друзьями, путешествия, походы по ресторанам. Но никаких клубов! Ненавижу смотреть на пьяные рожи.

Тала не скрывает, что ее избаловали на правах единственного ребенка в семье. Фото: СОЦСЕТИ

А вот работать или учиться в вузе Тала не планирует. Да и зачем ей, когда все ее развлечения есть кому оплачивать.

- Все благодаря моим родителям, - признается красавица. – Не хочу раскрывать все секреты семейного бизнеса, скажу лишь, что они занимаются недвижимостью.

ГРУДЬ И ПОПА СВОИ!

Образа идеального спутника жизни у екатеринбургской «Барби» нет. Но суженый обязан обеспечить ей беззаботную жизнь, а это может влететь ему в «копеечку». Только по самым скромным подсчетам, на уход за телом Тала тратит около 100 тысяч рублей в месяц. И это без учета шопинга и путешествий за границу!

- Я покупаю только люксовую косметику, а каждые два дня хожу в солярий и спортзал. Только за полгода я потратила на уход за губами 60 тысяч рублей. Их увеличили гиалуроновой кислотой, но я хочу, чтобы они были еще больше! – восклицает девушка. – Волосы также требуют внимания, на маски и окрашивание я трачу примерно 20 тысяч в месяц.

Тала в бассейне в небоскребе «Высоцкий». Фото: предоставлено героиней публикации

Об увеличении губ Тала рассказывает спокойно, но сразу же расставляет все точки над i.

- Грудь у меня своя и попа тоже! Меня все устраивает, - строго говорит Тала.

Впрочем, романы у Талы все-таки бывают. Последний длился 10 месяцев и закончился лишь недавно. Вспоминать о нем девушка категорически отказывается.

- Мне комфортно жить одной и это самое главное! Да, ко мне часто подходят мужчины и спрашивают одна ли я. Бывает и так, что начинают подкатывать, когда я отдыхаю с друзьями! Я вежливо отвечаю, что не знакомлюсь. Сейчас мне не до отношений, лучше проведу время с подругами, - добавляет Котова.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ ЛУЧШЕ МЕНЯ

Ведя богемскую жизнь сложно представить, что у Талы нет кумиров. Например, та же Ольга Бузова могла бы быть прекрасным идолом молодой «Барби».

- Я никогда не равнялась на кого-то. Не создаю себе кумиров и другим не советую. Не думаю, что есть люди лучше меня. Единственное, что меня сейчас реально заботит – это как встречать Новый год? До праздника меньше двух недель, а я до сих пор не решила где отмечать. Надеюсь, скоро решу этот вопрос, - задумчиво говорит красавица.

Пока юная «Барби» не думает о свадьбе и детях. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, о какой-либо карьере покорительница мужских сердец тоже пока не задумывается. Главное – жить с удовольствием. Почти как припев песни «Хакуна матата» из мультфильма «Король лев».

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