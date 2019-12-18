На подмогу вызвали танк: появилось видео, как под Екатеринбургом из болота вытягивают затонувший экскаватор

В данный момент под Екатеринбургом, рядом с озером Лебяжье, проходит операция «спаси экскаватор»: большая машина затонула 13 декабря во время работ по строительству трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Это произошло из-за резкого подъема воды в водоеме. Вытащить ее пытаются уже пятый день.

Сегодня на подмогу позвали военный танк – а все подъезды к участку перекрыли. Вот только и тут строители столкнулись с большой проблемой - трос, с помощью которого тянули экскаватор, не выдержал напряжения и лопнул. Но, к счастью, никого не задел.

Экскаватор, кажется, застрял сильноФото: Алексей БУЛАТОВ

На озере развернулась настоящая спасательная операцияФото: Алексей БУЛАТОВ

Но трос не выдержал нагрузки и лопнулФото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу под воду ушли два экскаватора, но первый удалось вытащить практически сразу. К счастью, никто из водителей не пострадал. «Комсомолка» съездила на место, где проходит спасательная операция, и запечатлела все происходящее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/750381" frameborder="0"></iframe> Спасение экскаваторов 2.Алексей БУЛАТОВ

Машина затонула еще в пятницуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Строительная организация обратилась в управление ЦВО с просьбой оказать помощь в подъеме одной машины, которая застряла в заболоченной местности реконструируемого участка путепровода, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГМК, которая курирует строительство трамвайной ветки. – К месту направили «БРЭМ-1», все работы планируется завершить в течение дня.

Его вытаскивают с помощью военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/750364" frameborder="0"></iframe> На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы достают экскаватор с помощью танка.Тяжелая техника крепко засела в трясинеЕвгений Стоянов

В итоге, спустя некоторое время экскаватор все-таки вытащили. А военный танк с места происшествия увезли.

Так все-таки вытянулиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вытянули на пятый деньФото: Алексей БУЛАТОВ