Курсанты МЧС изучили систему промышленной безопасности ВИЗ-Стали

На базе ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК ) прошло выездное практическое занятие курсантов Уральского института государственной службы МЧС России. Будущие специалисты спасательных служб побывали с экскурсией в цехе холодной прокатки, где познакомились с действующей на предприятии системой промышленной безопасности.

Курсантам продемонстрировали работу передовой системы машинного ограждения для защиты металлургов от несанкционированного доступа к агрегатам, показали новейшее страховочное оборудование для проведения работ на высоте. Они познакомились с принципами организации современной автоматизированной пожарной сигнализации с датчиками и излучателями, использование которой позволяет оперативно эвакуировать работников из цеха при нештатной ситуации.

Они познакомились с принципами организации современной автоматизированной пожарной сигнализации с датчиками

Ребята узнали о действующих на заводе аварийно-спасательных формированиях гражданской обороны и комплексных учениях с проверкой экстренного оповещения, защитных сооружений, систем вентиляции и аварийного освещения. Ежегодно в них участвует 100% работников предприятия.

Производственное обучение в ЦХП позволило будущим спасателям МЧС на практике познакомиться с передовыми системами промышленной безопасности, применяемыми на производстве.