«Экватор»: что дает «Пятилетка развития» Свердловской области

В 2019 году в Свердловской области подвели промежуточные итоги программы «Пятилетка развития», которую курирует лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании областного правительства 18 декабря.

Сегодня первичной и скорой помощью обеспечены 99,2% жителей Среднего Урала, три года назад этот показатель был на уровне 85,7%. Средняя продолжительность жизни свердловчан сейчас составляет 73 года. Все жители региона подключены к системе «112», хотя в 2017 году этот показатель едва превышал отметку в 50%.

Медицинская помощь в регионе совершенствуется за счет программы «Пятилетка развития» и пожеланий уральцев, которые добавили в документ. Это касается установки в небольших населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов, развития санавиации, телемедицины.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, сегодня необходимо максимально сконцентрироваться на достижении более высоких показателей в здравоохранении и других сферах, выполнение которых пока отстает от плана.