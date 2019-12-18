Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019: о чем уральские журналисты спрашивали главу государства

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Журналисты со всей страны будут задавать ему вопросы на самые разные темы. За тем, как проходит пресс-конференция, вы сможете следить через сайт «Комсомольской правды». Пока же рассказываем, о чем уральские журналисты спрашивали Владимира Путина в прошлые годы.

ДОРОГА ДО СЕРЕБРЯНКИ

В 2016 году один из самых ярких вопросов Владимиру Владимировичу задал уральский журналист. Он посетовал на качество дороги, ведущей до села Серебрянка под Нижним Тагилом.

– Там живет всего 500 человек. Дорогу к ним построят только в 2018 году, – говорил журналист. – А как жить людям сейчас, если ни пожарные, ни «скорая» не могут добраться к людям.

Несколько лет назад по дороге в Серебрянку журналисты нашей газеты и сами застряли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорога до Серебрянки действительна была «убитой». Наши журналисты как-то попытались добраться до села и застряли посреди дороги – машину пришлось буквально руками вытаскивать из ям и колдобин. Президент в ответ на вопрос журналиста сказал, что обратит на эту проблему внимание губернатора Свердловской области.

– Россияне, где бы они не жили, не должны быть отрезаны от мира, – сказал глава государства.

В итоге из бюджета области было выделено 285 миллионов рублей на строительство дороги. Уже к следующей осени трассу удалось выровнять.

СПОР ВОКРУГ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА

В том же 2016 году журналисты Екатеринбурга спросили главу государства о споре между Ельцин Центром и Никитой Михалковым. В тот год режиссер заявил, что музей Ельцин Центра искажает российскую историю, якобы поливая грязью все, что происходило в стране до того момента, как Борис Ельцин стал президентом.

- Я разговаривал и с Никитой Михалковым, и с Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко, - сказал тогда Владимир Путин. - Со мной коллеги согласились, что некоторые вещи надо подать более точно. То, что идет дискуссия - это нормально. Кому-то нравится, кому-то нет. Когда мы будем отмечать события 100-летней революции, мы должны подавать эти события к сближению общества. Я бы так ответил.

ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

Год назад от Свердловской области прозвучал лишь один вопрос. Задала его уральская журналистка Екатерина Буткевич. Она привлекла внимание главы государства табличкой с яркой красной надписью: «Как здоровье?»

- Не дождетесь, - посмеялся Владимир Путин. – Да такое же, как у всех. Я занимаюсь спортом. И также как и у всех в межсезонье у меня может быть грипп или что-то с этим связанное.

Журналистка сказала, что она с коллегами готова помочь в организации нового министерства. Фото: Екатерина Буткевич, vk.com

Однако этим все не ограничилось. Журналистка сразу же задала следующий вопрос, ну или вернее предложила идею создать в России Министерство идей, правда, не объяснив, чем оно будет заниматься.

- У нас министерство экономического развития должно выполнять эту функцию - генерировать идеи развития, - ответил президент. - Но готов обсудить и ваше предложение, только нужно понять наполнение. Что это значит? Вы объясните, что такое министерство идей, чем оно должно заниматься. А там подумаем…

Позже девушка объяснила в интервью "КП", что это будет интернет-площадка с объявлением конкурсов по лучшему решению какой-либо из существующих проблем.