2019-12-17T20:55:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила шесть машин

Женщина отказалась проходить тест на опьянение. ФОТО
Лев ИСТОМИН
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На место выезжала бригада по оформлению ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаНа место выезжала бригада по оформлению ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге, во вторник в 21:05 час произошло серьезное ДТП. Женщина за рулем иномарки протаранила сразу шесть автомобилей напротив дома №50 по улице Разливная в поселке Совхозный. Информацию об аварии «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

- Женщина 1990 года рождения на «Тойота Аури» со стажем вождения 10 лет двигалась со стороны улицы Амундсена по улице Разливной. По касательной она задела припаркованные автомобили, стоящие вдоль дороги. Это «Митсубиси Лансер», «КИО Венга», затем ее автомобиль отбросило на «Тойоту Рав 4», затем на «Тойоту Аури» и с нее на «Ниссан», - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

После этого женщине предложили пройти на освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на месте.

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

По данному факту проводится расследование. На месте работала бригада по оформлению ДТП. Никто из людей не пострадал. Сама автолюбительница после аварии находилась в состоянии легкого шока. Госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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