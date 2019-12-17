Суд поставил точку в деле об освобождении фотографа-убийцы Лошагина из колонии

Свердловский областной суд отказался выпускать фотографа Дмитрия Лошагина из исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Ранее осужденный за убийство жены-модели Лошагин уже подавал иск о замене наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/750210" frameborder="0"></iframe> Лошагину отказали в освобождении.Видео: пресс-служба Свердловского областного суда

- Свердловский областной суд оставил в исправительной колонии осужденного по статье «Убийство» Лошагина Д.А. Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката осужденного на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым Лошагину было отказано в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного суда.

В феврале 2015 года Дмитрий Лошагин был признан виновным в убийстве Юлии Прокопьевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. По версии следствия, пьяный фотограф избил модель, от чего девушка скончалась. Чтобы спрятать тело он вывез труп в лес и сжег. Но бросать любимую работу Лошагин не стал, даже в колонии он нашел способ зарабатывать с помощью фотографии.

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