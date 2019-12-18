Как экономят на проезде в общественном транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается акция при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактными картами «Мир» с выгодой.

КАРТОЙ УДОБНЕЕ

В современном мегаполисе бумажные деньги постепенно выходят из ежедневного оборота. В Екатеринбурге банковской картой уже можно оплатить практически все, включая проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и, конечно, в метро. Платить за проезд в транспорте по бесконтактному расчету удобнее и гораздо безопаснее, чем наличными. Ведь при этом можно не доставать кошелек на глазах у всего салона, не выскребать из него мелочь и не ждать, когда кондуктор отсчитает сдачу с крупной купюры, если перед посадкой вы по каким-то причинам не успели ее разменять.

Все эти преимущества свердловчане уже оценили по достоинству. Не случайно на фоне общероссийского роста популярности национальных банковских карт безналичная оплата проезда в общественном транспорте Екатеринбурга занимает одну из лидирующих позиций в этом общероссийском тренде. Ежедневно в общественном транспорте областного центра совершается несколько десятков тысяч оплат проезда с помощью национальных банковских карт.

В качестве одного из факторов, повлиявших на рост интереса и доверия граждан к такому способу оплаты, эксперты называют акцию, реализуемую платежной системой «Мир» совместно с Газпромбанком и оператором перевозок в Екатеринбурге – АО «Информационная сеть». В ее рамках в столице Урала можно оплатить проезд в общественном транспорте по карте с выгодой.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Достаточно приложить свою бесконтактную карту платежной системы «Мир» любого банка к валидатору в наземном транспорте или к специальному турникету в метро, чтобы стоимость разовой поездки списалась с нее сразу в нужном размере. Приятным сюрпризом для нового держателя карты, уже ставшим обыденностью для «старожилов», станет то, что, расплатившись национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку в размере 4 рублей.

Давайте посчитаем: если каждый будний день (а в среднем в месяце 21 рабочий день) ездить на работу или учебу и назад (по две поездки в день), то за месяц минимальная экономия составит (21x2x4) 168 рублей – эти деньги точно лишними не будут.

Акция со скидкой платежной системы «Мир» стартовала в сентябре при поддержке администрации Екатеринбурга и Уральского главного управления Центробанка России, она направлена на стимулирование жителей Екатеринбурга к использованию безналичного способа оплаты проезда и уже принесла заметные результаты.

Так, доля национальной платежной карты «Мир» среди оплат всеми банковскими картами в общественном транспорте Екатеринбурга с августа по ноябрь выросла почти в три раза – с 9% до 25%. С начала же 2019 года общее количество таких транзакций на транспорте, в которых использовалась карта «Мир», выросло более чем в 9 раз.

В итоге этой осенью общественный транспорт вышел на второе место по популярности среди категорий расходов держателей карт «Мир» в Екатеринбурге, обойдя не только аптеки и автозаправки, но и кафе и рестораны, традиционно уступив пальму первенства лишь супермаркетам.

Заканчивается реализуемая платежной системой «Мир» акция 31 декабря 2019 года.

– Мы видим, что востребованность карт «Мир» для оплаты различных категорий товаров и услуг растет в Свердловской области ежемесячно. Все больше жителей Екатеринбурга переходят на безналичную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно. Мы ожидаем, что доля карт «Мир» среди операций, совершаемых в регионе безналично, будет расти и в 2020 году, – уверена директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Отметим, что Свердловская область входит в топ-5 регионов, где выпущено больше всего карт платежной системы «Мир». Всего же на текущий момент по всей России выпущено более 70 миллионов экземпляров карт национальной платежной системы «Мир».