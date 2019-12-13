Галерея Синара Арт приглашает на открытие новой выставки

Обзорные экскурсии по выставке «Искусство Урала: от материала к материи»

Тема экспозиции позволяет не только продемонстрировать разнообразие коллекции, но и выявить рифмы и резонансы между произведениями, которые до этого никогда не соседствовали в экспозициях.

Во время экскурсии вы пройдете путь от сырого нетронутого материала через его обработку и приобретение им фактуры к нематериальности и эфемерности субстанций, наполняющих внутренний мир человека. Вас ждут произведения знаковых уральских мастеров: Леонарда Туржанского, Ивана Слюсарева, Александра Бурака, Германа Метелева, Виталия Воловича, Миши Брусиловского, а также вы увидите работы молодых авторов Александра Грекова, Екатерины Поединщиковой и Сергея Рожина.

Обзорные экскурсии пройдут 16 и 23 декабря, начало в 19:00.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет + 50 рублей за экскурсионного обслуживание в составе сборной группы.

Сергей Лаушкин. Снегопад. 2007

Вернисаж выставки «Искусство – в подарок!» 6+

Подарок может быть разным: полезным, ненужным, долгожданным или внезапным, а может быть – искусством! Галерея Синара Арт творит праздничное волшебство и дает возможность подарить себе или своими близким предметы искусства, доступные каждому. Правильно подобранная картина или арт-объект как нельзя лучше передаст ваши чувства к человеку и добрые пожелания. Хорошее искусство не устаревает и не перестает быть актуальным.

«Искусство – в подарок!» – это не традиционная выставка-продажа, ведь искусство здесь будет показано отнюдь не в лаконичных галерейных интерьерах. Произведения разместятся в лабиринте из разных домашних пространств, где они и будут висеть, когда их подарят адресатам. Этот проект стремится показать, что современное искусство не является элитарным и оторванным от повседневности. В эти праздники мы предлагаем впустить искусство в ваши дома.

Открытие выставки состоится 19 декабря в 19:00.

Вход свободный.

Кураторская экскурсия Льва Шушаричева по выставке «Искусство – в подарок!»

Во время кураторской экскурсии искусствоведа Льва Шушаричева по новой выставке мы поговорим о том, что современное искусство живет не только в галереях и мастерских, оно вполне может существовать и дома; узнаем, как «приручить» современное искусство; откроем для себя имена молодых екатеринбургских художников и обсудим их работы; поймем, почему произведения искусства можно и нужно дарить себе и другим.

Автораская экскурсия пройдет 20 декабря, начало в 19:00.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет + 50 рублей за экскурсионного обслуживание в составе сборной группы.