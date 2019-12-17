2019-12-17T11:21:28+03:00
Общество

В Свердловской области открылся первый Центр онкологической помощи

Здесь построят еще 19 подобных учреждений
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Фото: све.рфФото: све.рф
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В городе Асбест Свердловской области открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи, который создан по инициативе регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова.

Здесь специалисты будут вести прием для жителей Асбеста, Заречного, Богдановича, Малышева, Сухого Лога, Рефтинского и Камышлова. Сюда будут направлять врачи при подозрении на онкологию после приема или же прохождения диспансеризации.

За счет своевременной диагностики онкологических заболеваний, удастся выявлять болезнь на ранних стадиях и начать квалифицированное лечение, а значит – снизить смертность от злокачественных заболеваний, - говорит министр.

В центре установлено современное оборудование за 40 миллионов рублей. Среди техники – аппарат УЗИ экспертного класса, маммограф, видеоколоноскоп, микротом, автомат для проведения гистологического материала.

В учреждении открыт дневной стационар, для оказания пациентам противоопухолевой помощи в комфортных палатах.

В Свердловской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», а также его региональная составляющая «Борьба с онкологическими заболеваниями». В ее рамках создадут сеть из 20 центров амбулаторной онкологической помощи. До 2024 года на борьбу с онкологией потратят около 800 миллионов рублей.

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