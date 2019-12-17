2019-12-17T10:53:58+03:00
Общество

Покупатели самого большого в Нижнем Тагиле ТРЦ теперь всегда «в зоне действия сети»

«МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг создал indoor-покрытие торгово-развлекательного центра «DEPO»
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг создал indoor-покрытие торгово-развлекательного центра «DEPO»Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг создал indoor-покрытие торгово-развлекательного центра «DEPO»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижний Тагил, РФ – ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг создал indoor-покрытие торгово-развлекательного центра «DEPO», обеспечив надёжной и высокоскоростной связью посетителей крупнейшего за пределами Екатеринбурга объекта торговли и отдыха.

Улучшение связи внутри помещений ТРЦ DEPO, расположенного на Свердловском шоссе в городе Нижний Тагил, достигнуто с помощью размещения indoor-базовой станции Ericsson и 45-ти малогабаритных антенно-фидерных устройств в стандартах 3G и 4G, обслуживающих абонентов МТС на всей территории торгового центра, площадью 60 000 кв.м.

Места установки антенн, работающих на радиочастотах UMTS-2100, LTE-1800, были рассчитаны с применением специального программного обеспечения. Это позволило ещё на стадии проекта смоделировать, а затем и реализовать сложную радиотехническую систему покрытия с соблюдением общероссийских стандартов и норм, в том числе, требований к санитарной безопасности объекта связи.

«МТС первым из операторов «большой тройки» реализовал на этой площадке «бесшовное» внутреннее покрытие сотовой связью. Благодаря реализации этого высокотехнологичного проекта, посетители получили возможность совершать звонки и пользоваться услугами сети интернет с максимально высоким качеством и скоростью передачи данных даже в часы покупательского бума. Предновогодний ажиотаж и зимние каникулы послужат проверкой созданного нами indoor-покрытия», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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