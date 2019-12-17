2019-12-17T09:51:32+03:00
Общество

Первый фуд-маркет за пределами столиц откроется в Екатеринбурге в следующем году

Разработкой концепции и подбором участников занимается Dream Team Event, известные по фестивалям «Гастроном» и Sandarina
Поделиться:
Открытие фуд-маркета на 50 концепций – важное событие в ресторанной истории городаОткрытие фуд-маркета на 50 концепций – важное событие в ресторанной истории города
Изменить размер текста:

Крупнейшее событие в ресторанной истории города и самый масштабный гастрономический проект на ближайшие годы. В Екатеринбурге вскоре откроется первый фуд-маркет нового типа с досуговой зоной. Общемировой тренд на гастрономические площадки в формате «единство разных» наконец будет воплощен в городе. Локацией для фуд-маркета выбран торговый центр «Гринвич», а датой запуска намечен конец 20ого года. Что известно про проект уже сейчас и кто стоит за всем этим – рассказываем в материале.

Тенденция на открытие фуд-маркетов захватила весь мир. Много примеров можно встретить в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и других местах. В России формат стал популярен последние несколько лет. В Москве появились рынки нового плана, такие как Даниловский, Центральный, Усачевский, «Депо», активно развиваться направление стало и в СанктПетербурге. Очередь за Екатеринбургом!

Фуд-маркет – это большие пространства с широким ассортиментом различных кухонь, с интеграцией рынка и общей зоной посадки.

В чем отличие фуд-маркета от фуд-корта

Фуд-корт – это история про быстрое потребление пищи, про микс мирового и локального фаст-фуда. Это редко когда уютно и преследует собой цель насыщения. На фуд-маркетах нет международных бургерных, здесь всегда представлены качественные рестораны в демократичном мини-формате. Обслуживание на фуд-маркете быстрее, а чек ниже, чем в традиционных ресторанах. На фуд-маркетах гости отдыхают, приходят с детьми, встречаются с друзьями, назначают свидания и приятно проводят время. Общая территория, объединяющая стилистика, комьюнити-посадка и отличное решение вечного вопроса "куда идти?", когда в компании разные предпочтения в еде. По атмосфере это совершенное разные подходы к еде и досугу.

Автором идеи перезагрузки и инвестором выступает ТРЦ «Гринвич»

Под реконцепцию отведен третий этаж третьей очереди (выходы «смотрят» на улицу Радищева). Пространство площадью в 5 тысяч квадратных метров задействуют целиком. Ранее здесь был фуд-корт «Пир», а сейчас «Мамина мама» и Burger King. Открытие проекта назначено на четвертый квартал 2020 года. Для реализации привлечены московское дизайн-бюро, ресторанные консультанты и продюсерская команда.

- Мы следим за трендами рынка, понимаем необходимость перезагрузки существующих форматов, поэтому готовы отдать весь 3 этаж под реализацию фуд-маркета, - комментируют реконцепцию в ТРЦ «Гринвич».

На 5-ти тысячах квадратных метров разместится порядка 50 участников, среди которых будут местные и иногородние рестораторы, фермеры, гастро-бренды. Уже сейчас о своем интересе к проекту заявил Кирилл Шлаен («Агонь», Pinzeria Bontempi, Double grill&bar, Carbonara и др), рассматривают варианты участия Валентин Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы гады»), Вячеслав Новиков («Горожане», Muru) и другие. Перед командой маркета стоит задача представить почти не пересекающиеся фуднаправления, которые будут дополнять друг друга.

- Открытие фуд-маркета на 50 концепций – объективно важное и крупнейшее событие в ресторанной истории города и самый масштабный гастрономический проект на ближайшие годы. В мире такие площадки существуют в основном в мегаполисах с населением более 10 миллионов жителей. В России – только в Москве; даже в Санкт-Петербурге первые попытки предпринимаются одновременно с Екатеринбургом. Проект планирует собрать лучших рестораторов: до этого они работали бок о бок только на летних фестивалях, а теперь сформируют супер-гастро-кластер благодаря удобному расположению и парковкам «Гринвича». Городу давно необходим такой проект. Гастрономический рынок в Екатеринбурге развивается быстро, хороших ресторанов много, а единое пространство фудмаркета дает потрясающую синергию концепций и вкусов. Для гостей это удобно – можно не выбирать место, куда пойти компанией, когда один – веган, а другой хочет пастрами. Каждый выбирает кухню по вкусу и сидит со своими друзьями за одним большим столом. Наша команда CENTER francising планирует запустить сразу несколько новых концепций в рамках фудмаркета, - говорит Кирилл Шлаен, известный ресторатор и эксперт-консультант проекта.

Екатеринбург станет одним из первых городов после столиц, где будет реализован проект такого масштаба

Екатеринбург станет одним из первых городов после столиц, где будет реализован проект такого масштаба

Разработкой концепции и подбором участников занимается Dream Team Event, известные городу по масштабным фестивалям «Гастроном» и Sandarina, выступающие в данном случае в качестве продюсеров фуд-маркета:

- Мы большие поклонники гастрономии, поэтому с удовольствием взялись за проект. Для Екатеринбурга это совершенно новый опыт, тогда как в Москве мы посещаем фуд-маркеты каждый раз, как оказываемся в столице. Городу давно необходимо большое пространство в центре, которое объединит разные кухни как от именитных рестораторов, так и от гастроэнтузиастов. Наша роль в проекте – сделать его классным местом, в которое нам самим хочется пойти с друзьями, детьми. Работа идет в ежедневном формате: от разработки дизайна и проектирования технологий до составления ивент-календаря и планировки досуговых и арт-зон для наших будущих гостей, - поясняют Екатерина Шихова и Мария Швецова.

- Приятным моментом стал неожиданный ажиотаж к проекту еще до старта его официального анонсирования! Не можем раскрывать детали, но сейчас мы ведем переговоры с крупными московскими участниками об их заходе в Екатеринбург в формате гастро-концепта. Активно реагируют и местные рестораторы. Мы открыты к сотрудничеству с концепциями разного формата. Поэтому, если вы всегда хотели открыть свой гастро-корнер на широкую аудиторию или рассматриваете адаптацию своей ресторанной идеи – пишите нам и мы обязательно все обсудим! - предлагает команда проекта и оставляет почту ok@dreamteamevent.ru как контактную для приема заявок от потенциальных участников.

Чем хороши фуд-маркеты? Тем, что вы не стоите перед выбором: в ресторан с какой кухней пойти на обед? В едином пространстве вы можете попробовать совершенно любую еду в комфортной обстановке. И это будет не компромиссная по вкусу еда, как часто бывает в широкоформатных ресторанах. Каждый участник фуд-маркета – топ в своей области.

Екатеринбург станет одним из первых городов после столиц, где будет реализован проект такого масштаба. По словам команды, открыться фуд-маркет должен в конце 2020 года. Название проекта пока держится в секрете. Презентация проекта для СМИ и заинтересованных участников ожидается в феврале, дата будет озвучена ближе к времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Гигантские торшеры-светильники и натуральные материалы: в мэрии Нижнего Тагила показали, как будет выглядеть новый парк
В честь ученого и профессионалов: в Екатеринбурге появятся две новых улицы
На Урале инвалид получил в наследство дом только после иска прокуратуры
«Срочно нужен муж»: в Екатеринбурге спортсменка ищет супруга, чтобы сохранить работу
Вымогательство, похищение и избиение: стало известно о новых «подвигах» троицы, обвиняемой в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной
За четыре дня на свердловских трассах поймали 800 водителей, которые выехали на встречку
За месяц в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек
Берут живых и искусственных: перед Новым годом екатеринбуржцы лихорадочно закупаются крысами
Уральский урбанист раскритиковал проект дорожной развязки у «Калины»
СвЖД призывает граждан участвовать в противодействии вандализму
В Екатеринбурге на злостного неплательщика алиментов завели «уголовку»
Краснознаменную группу вернут Екатеринбургу уже в 2020 году
Гордума за несколько минут утвердила спорный бюджет Екатеринбурга
Лучше деньгами: 78% свердловчан хотят получить от начальства премию на Новый год, а не корпоратив
«Черный дым видно со всего района»: в Екатеринбурге на Сортировке сгорел частный дом
Из Кольцово снова запускают прямые рейсы в Оренбург
«Потребовал у нее банку пива»: на Урале поймали подростков, напавших на продавщицу в столовой
Не заплатил налоги: екатеринбуржца не пустили на празднование Рождества из-за долгов в 16 миллионов