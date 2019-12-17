Первый фуд-маркет за пределами столиц откроется в Екатеринбурге в следующем году

Крупнейшее событие в ресторанной истории города и самый масштабный гастрономический проект на ближайшие годы. В Екатеринбурге вскоре откроется первый фуд-маркет нового типа с досуговой зоной. Общемировой тренд на гастрономические площадки в формате «единство разных» наконец будет воплощен в городе. Локацией для фуд-маркета выбран торговый центр «Гринвич», а датой запуска намечен конец 20ого года. Что известно про проект уже сейчас и кто стоит за всем этим – рассказываем в материале.

Тенденция на открытие фуд-маркетов захватила весь мир. Много примеров можно встретить в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и других местах. В России формат стал популярен последние несколько лет. В Москве появились рынки нового плана, такие как Даниловский, Центральный, Усачевский, «Депо», активно развиваться направление стало и в СанктПетербурге. Очередь за Екатеринбургом!

Фуд-маркет – это большие пространства с широким ассортиментом различных кухонь, с интеграцией рынка и общей зоной посадки.

В чем отличие фуд-маркета от фуд-корта

Фуд-корт – это история про быстрое потребление пищи, про микс мирового и локального фаст-фуда. Это редко когда уютно и преследует собой цель насыщения. На фуд-маркетах нет международных бургерных, здесь всегда представлены качественные рестораны в демократичном мини-формате. Обслуживание на фуд-маркете быстрее, а чек ниже, чем в традиционных ресторанах. На фуд-маркетах гости отдыхают, приходят с детьми, встречаются с друзьями, назначают свидания и приятно проводят время. Общая территория, объединяющая стилистика, комьюнити-посадка и отличное решение вечного вопроса "куда идти?", когда в компании разные предпочтения в еде. По атмосфере это совершенное разные подходы к еде и досугу.

Автором идеи перезагрузки и инвестором выступает ТРЦ «Гринвич»

Под реконцепцию отведен третий этаж третьей очереди (выходы «смотрят» на улицу Радищева). Пространство площадью в 5 тысяч квадратных метров задействуют целиком. Ранее здесь был фуд-корт «Пир», а сейчас «Мамина мама» и Burger King. Открытие проекта назначено на четвертый квартал 2020 года. Для реализации привлечены московское дизайн-бюро, ресторанные консультанты и продюсерская команда.

- Мы следим за трендами рынка, понимаем необходимость перезагрузки существующих форматов, поэтому готовы отдать весь 3 этаж под реализацию фуд-маркета, - комментируют реконцепцию в ТРЦ «Гринвич».

На 5-ти тысячах квадратных метров разместится порядка 50 участников, среди которых будут местные и иногородние рестораторы, фермеры, гастро-бренды. Уже сейчас о своем интересе к проекту заявил Кирилл Шлаен («Агонь», Pinzeria Bontempi, Double grill&bar, Carbonara и др), рассматривают варианты участия Валентин Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы гады»), Вячеслав Новиков («Горожане», Muru) и другие. Перед командой маркета стоит задача представить почти не пересекающиеся фуднаправления, которые будут дополнять друг друга.

- Открытие фуд-маркета на 50 концепций – объективно важное и крупнейшее событие в ресторанной истории города и самый масштабный гастрономический проект на ближайшие годы. В мире такие площадки существуют в основном в мегаполисах с населением более 10 миллионов жителей. В России – только в Москве; даже в Санкт-Петербурге первые попытки предпринимаются одновременно с Екатеринбургом. Проект планирует собрать лучших рестораторов: до этого они работали бок о бок только на летних фестивалях, а теперь сформируют супер-гастро-кластер благодаря удобному расположению и парковкам «Гринвича». Городу давно необходим такой проект. Гастрономический рынок в Екатеринбурге развивается быстро, хороших ресторанов много, а единое пространство фудмаркета дает потрясающую синергию концепций и вкусов. Для гостей это удобно – можно не выбирать место, куда пойти компанией, когда один – веган, а другой хочет пастрами. Каждый выбирает кухню по вкусу и сидит со своими друзьями за одним большим столом. Наша команда CENTER francising планирует запустить сразу несколько новых концепций в рамках фудмаркета, - говорит Кирилл Шлаен, известный ресторатор и эксперт-консультант проекта.

Екатеринбург станет одним из первых городов после столиц, где будет реализован проект такого масштаба

Разработкой концепции и подбором участников занимается Dream Team Event, известные городу по масштабным фестивалям «Гастроном» и Sandarina, выступающие в данном случае в качестве продюсеров фуд-маркета:

- Мы большие поклонники гастрономии, поэтому с удовольствием взялись за проект. Для Екатеринбурга это совершенно новый опыт, тогда как в Москве мы посещаем фуд-маркеты каждый раз, как оказываемся в столице. Городу давно необходимо большое пространство в центре, которое объединит разные кухни как от именитных рестораторов, так и от гастроэнтузиастов. Наша роль в проекте – сделать его классным местом, в которое нам самим хочется пойти с друзьями, детьми. Работа идет в ежедневном формате: от разработки дизайна и проектирования технологий до составления ивент-календаря и планировки досуговых и арт-зон для наших будущих гостей, - поясняют Екатерина Шихова и Мария Швецова.

- Приятным моментом стал неожиданный ажиотаж к проекту еще до старта его официального анонсирования! Не можем раскрывать детали, но сейчас мы ведем переговоры с крупными московскими участниками об их заходе в Екатеринбург в формате гастро-концепта. Активно реагируют и местные рестораторы. Мы открыты к сотрудничеству с концепциями разного формата. Поэтому, если вы всегда хотели открыть свой гастро-корнер на широкую аудиторию или рассматриваете адаптацию своей ресторанной идеи – пишите нам и мы обязательно все обсудим! - предлагает команда проекта и оставляет почту ok@dreamteamevent.ru как контактную для приема заявок от потенциальных участников.

Чем хороши фуд-маркеты? Тем, что вы не стоите перед выбором: в ресторан с какой кухней пойти на обед? В едином пространстве вы можете попробовать совершенно любую еду в комфортной обстановке. И это будет не компромиссная по вкусу еда, как часто бывает в широкоформатных ресторанах. Каждый участник фуд-маркета – топ в своей области.

Екатеринбург станет одним из первых городов после столиц, где будет реализован проект такого масштаба. По словам команды, открыться фуд-маркет должен в конце 2020 года. Название проекта пока держится в секрете. Презентация проекта для СМИ и заинтересованных участников ожидается в феврале, дата будет озвучена ближе к времени.