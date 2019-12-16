Министр спорта РФ: "Санкции WADA не затронут Универсиаду в Екатеринбурге"

Министр спорта РФ заявил, что санкции WADA, из-за которых наша страна в течение четырех лет не сможет принимать международные соревнования, не затронут проведение Универсиады в Екатеринбурге. Павел Колобков сделал это заявление на встрече с олимпийским чемпионом по биатлону, а ныне депутатом Госдумы, Антоном Шипулиным.

- Павел Анатольевич сказал, что санкции WADA не затрагивают Универсиаду. Так что это международное соревнование с большой долей вероятности все-таки состоится, - написал на своей странице в Instagram Антон Шипулин.

Также на встрече с Шипулиным министр спорта сказал, что у России есть достаточные аргументы для апелляции на решение WADA, которые будут представлены в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Антон Шипулин написал, что, по словам Павла Колобкова, аргументация не эмоциональная, а техническая. Министр спорта на встрече с экс-биатлонистом выразил уверенность, что несмотря на то, что ситуация вокруг недопуска России к международным соревнованиям политизирована, шансы отстоять свои права в суде у нас есть.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение о четырехлетних санкциях для российских спортсменов. Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирах. Кроме того, в РУСАДА сообщили, что на это время Россия лишится права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. РУСАДА в течение 21 дня может подать апелляцию, решение по которой будет принимать CAS.