2019-12-16T19:07:01+03:00
Спорт

Министр спорта РФ: "Санкции WADA не затронут Универсиаду в Екатеринбурге"

Павел Колобков сделал это заявление на встрече с Антоном Шипулиным
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Instagram Антон ШипулинФото: Instagram Антон Шипулин
Изменить размер текста:

Министр спорта РФ заявил, что санкции WADA, из-за которых наша страна в течение четырех лет не сможет принимать международные соревнования, не затронут проведение Универсиады в Екатеринбурге. Павел Колобков сделал это заявление на встрече с олимпийским чемпионом по биатлону, а ныне депутатом Госдумы, Антоном Шипулиным.

- Павел Анатольевич сказал, что санкции WADA не затрагивают Универсиаду. Так что это международное соревнование с большой долей вероятности все-таки состоится, - написал на своей странице в Instagram Антон Шипулин.

Также на встрече с Шипулиным министр спорта сказал, что у России есть достаточные аргументы для апелляции на решение WADA, которые будут представлены в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Антон Шипулин написал, что, по словам Павла Колобкова, аргументация не эмоциональная, а техническая. Министр спорта на встрече с экс-биатлонистом выразил уверенность, что несмотря на то, что ситуация вокруг недопуска России к международным соревнованиям политизирована, шансы отстоять свои права в суде у нас есть.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение о четырехлетних санкциях для российских спортсменов. Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирах. Кроме того, в РУСАДА сообщили, что на это время Россия лишится права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. РУСАДА в течение 21 дня может подать апелляцию, решение по которой будет принимать CAS.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Голосовой робот МегаФона автоматизирует рутинные задачи бизнеса
В Екатеринбурге общественники обсудят возможность сохранения деревьев в Саду Вайнера
Самой очаровательной мамой декабря по версии «Комсомолки» стала екатеринбурженка, развивающая детский спорт
«Вернули в общественное достояние»: суд разрешил фотографировать памятник основателям Екатеринбурга
Илья Резник готов написать гимн к 300-летию Екатеринбурга
В стриптиз-клубе Екатеринбурга поймали лже-подполковника
На Урале девушка за рулем ВАЗа въехала в КАМАЗ
«Дочка хочет создать машину времени, чтобы спасти маму»: как семья убитой Ксении Каторгиной переживает смерть девушки
Работает уголовный розыск: под Екатеринбургом пропала молодая мама двоих детей
В Екатеринбурге откроется инклюзивная образовательная площадка
С верандой и газоном: в Нижнем Тагиле за полтора миллиона построят площадку для собак
Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге
На Урале многодетной маме больше года отказывались выплачивать соцпособия
Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Свердловские компании задолжали своим работникам 28 миллионов