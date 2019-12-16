Испытано лабораторно: можно ли есть покупной оливье?

Главное блюдо новогоднего стола - это, конечно же, оливье. Кто-то его готовит сам, другие предпочитают брать уже готовые салаты. Но так ли покупные салаты безопасны, как вкусны? «Комсомолка» купила в трех разных магазинах «оливье» и понесла в лабораторию Уральского государственного экономического университета. Кроме того, мы проверили мандарины, шампанское и конфеты.

РАЗБИРАЕМ ПО СОСТАВУ

Всеми любимый салат мы купили в трех разных магазинах: в «Ашане» на ВИЗе (оливье №1), в «Ленте» в микрорайоне Завокзальный (оливье №2) и в «Ленты» на Уралмаше (оливье №3). На первый взгляд вполне одинаковые салаты, но ценник разный:

Стоимость оливье за 100 гр.:

№1 – 34,50 руб.

№2 – 28,49 руб.

№ 3 – 35, 21 руб.

Салат из «Ашана» на ВИЗе (оливье №1), из «Ленты» в микрорайоне Завокзальный (оливье №2) и из «Ленты» на Уралмаше (оливье №3).Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Салат №1 выглядит лучше всех, - говорит Ольга Щеглова, главный специалист научно-исследовательской лаборатории УРЭУ. – Во-первых, здесь равномерные кусочки овощей, нарезанные по ГОСТу в 7 миллиметров. Во-вторых, масса салата однородная, как и должно быть. Образец №2 нарезан по стандарту, но тут слишком много майонеза. Самый плохой последний вариант, похож на кашу.С этой вкуснятиной, мы направились в лабораторию. Специалисту стоило только взглянуть на салаты, как уже была готова первая оценка:

НЕ ХОТИТЕ ОТРАВИТЬСЯ?

Следующий шаг - взять образец салата. Для этого лаборант при помощи специальной ступы делает из каждого оливье три «кашицы». Так, наши салаты будут проверять на содержание белка и жира и сравнивать с показателями, заявленными производителем на упаковке. Оказалось, что ни одно оливье не соответствует тому, что можно прочесть на этикетке.

Каждый результат объяснила Наталья Кольберг, директор Единого лабораторного комплекса УРГЭУ:

- В оливье №1 массовая доля жира оказалась выше. Это говорит о том, что туда добавлен ингредиент для сохранения салата в продаваемых условиях. Проще говорят - консерванты. Он может быть в майонезе или сметане.

Мы взяли на первый взгляд три одинаковых салата, но в разных магазинах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В образцах №1 и №2 не соответствуют сроки годности и этапы хранения. Готовый салат должен храниться в определенных условиях, в которых соблюдены влажность и температура. Например, если салат стоит рядом с морозильной камерой, то одна сторона будет больше охлаждаться. Из-за этой разницы образуется закисление на одной стенке, на другой - замерзание. Перемешивая салат, может возникнуть стрептококковая инфекция.

- В образце №3 яйца оказались перезамороженым или сваренными задолго до того как попали в салат. Это нарушение технического регламента.

Покупать готовые салаты для новогоднего стола или готовить самостоятельно решать вам. Но наши эксперты настоятельно рекомендуют к этому вопросы подходить со всей серьезностью. Потому что в магазинных блюдах могут скрываться множество опасностей.

- Эти салаты безвредны при условии, если были правильно упакованы, - добавляет Наталья Кольберг. – Если открыть один из этих салатов и оставить на час, а потом употребить, то у людей со слабым желудком может начаться диарея, или отравление. Такие салаты точно не безопасны для детей и тех, кто сидит на диете. Эти салаты только для людей со стабильной микрофлорой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В преддверии новогодних праздников Росстат рассчитал, во сколько обойдется «Оливье» - для семейного ужина или компании друзей (около 2 кг). В декабре 2019 года покупка продуктов, необходимых для приготовления такого количества салата, обойдётся в 326,47 руб.* - средние показатели. Это на 4,3% больше, чем год назад.

Росстат подсчитал, во сколько обойдется приготовить оливье в 2020 году. Фото: Росстат

В Свердловской области салат обойдется в 328,85 руб. Больше всех потратятся жители Чукотского автономного округа и Камчатского края - оливье выйдет от 500 до 600 руб. Дешевле всего приготовить салат в Белгородской области и Мордовии – около 250 руб.

*Цены указаны по состоянию на ноябрь 2019 года и в сравнении с ноябрем 2018 года.

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Кислые мандарины, не означает плохие

Кроме оливье мы принесли в лабораторию еще одно незаменимое угощение новогоднего стола – мандарины. Их расфасовали на страны производителя. Наши фрукты были из Абхазии, Турции и Краснодара.

Кислые мандарины, не значит плохие.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мандарины проверяли на кислотность с помощью специального прибора. Для этого выжали сок и в стакан опустили измеритель. Показатели оказались завышены у всех образцов.

- Если сок мандаринов кислый, то такие фрукты нельзя употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, - объясняет Елена Шубина, инженер-эксперт в области здорового питания. - Есть их можно, но только по одной или две штучки в день.

Выбирать фрукты для новогоднего стола специалисты рекомендуют в известных продуктовых сетях. Нужно смотреть, чтобы мандарины были без повреждений и не слишком мягкими. Хорошо бы заранее взять несколько штучек перед праздником и уже попробовать дома на вкус, а после уже покупать в больших количествах.