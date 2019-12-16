Есть раненые и погибшие: на свердловской трассе 16-тонная «гусеница» раздавила две легковушки

Сегодня утром, около 8:00, на 61 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили тяжелые травмы.

- По предварительным данным, водитель грузовика не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Платформа массой в 16 тонн скатилась и упала на встречные машины «УАЗ» и «ВАЗ-2108». Из-за сильного удара обе машины превратились в груду металла, а люди, находившиеся в них, очень сильно пострадали. Погиб водитель «УАЗа».

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Травмы получили водитель машины «ВАЗ» и два пассажира «УАЗа», - уточнили в ГИБДД по Свердловской области. – На месте ДТП движение затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а также личности всех пострадавших.

На участке, где произошло несчастье, инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение.