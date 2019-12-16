2019-12-16T08:19:46+03:00
Происшествия

Есть раненые и погибшие: на свердловской трассе 16-тонная «гусеница» раздавила две легковушки

Платформа перевозилась в кузове грузовика и не была закреплена
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня утром, около 8:00, на 61 километре трассы ЕкатеринбургШадринскКурган произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили тяжелые травмы.

- По предварительным данным, водитель грузовика не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Платформа массой в 16 тонн скатилась и упала на встречные машины «УАЗ» и «ВАЗ-2108». Из-за сильного удара обе машины превратились в груду металла, а люди, находившиеся в них, очень сильно пострадали. Погиб водитель «УАЗа».

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Травмы получили водитель машины «ВАЗ» и два пассажира «УАЗа», - уточнили в ГИБДД по Свердловской области. – На месте ДТП движение затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а также личности всех пострадавших.

На участке, где произошло несчастье, инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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