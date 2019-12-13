Защита от роковой ошибки: в Екатеринбурге детям в больницах программируют диагноз на браслеты

В Екатеринбурге в Областной детской клинической больнице всем маленьким пациентам теперь выдают специальные браслеты, в которых запрограммированы диагноз и личные данные ребенка. Эта мера позволит более точно идентифицировать пациентов больницы и избежать врачебных ошибок.

Данные ребенка в программу будут заводить медсестры, после чего они переносятся на браслет, прикрепленный к запястью ребенка. На браслете также будет закреплена специальная клипса, цвет который покажет степень тяжести заболевания.

Качество медпомощи в Свердловской области повышается при поддержке Минздрава Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также губернаторской программы «Пятилетка развития».