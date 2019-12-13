2019-12-13T12:37:47+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как записать братьев и сестер в одну школу

Теперь для этого не требуется прописка
Мария Трапезникова
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Теперь для того, чтобы записать братьев и сестер в одну школу, прописка не требуется - достаточно подать заявление и принести документы, подтверждающие родствоТеперь для того, чтобы записать братьев и сестер в одну школу, прописка не требуется - достаточно подать заявление и принести документы, подтверждающие родствоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эти выходные в Екатеринбурге стартует первый этап приема заявок в первые классы. Продлится он до 23 января, и попадают на это время только те первоклашки, которые имеют право на получение мест в первоочередном порядке: дети военнослужащих, спасателей, полицейских, таможенников и работников органов уголовно-исполнительной системы.

В 2019 году это не последнее изменение, которое появилось в перечне. Теперь, согласно документам, в одну школу можно записывать братьев и сестер тех детей, которые уже учатся в школе. Территориальная привязка в этом случае уже не играет роли.

- Адресная привязка сохраняется для детей, имеющих право на первоочередное зачисление - это различные категории льготников. Но это же правило не применимо для ребятишек, имеющих право преимущественного приема: младшие братья и сестры, – отметила во время брифинга с журналистами начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

По словам Сибирцевой, для того, чтобы младшего ребенка записать в одну школу со старшим, заявление необходимо подать через ЦМУ, а не МФЦ. Если заявление было подано через Госуслуги, то оригиналы документов нужно будет все равно лично принести в ЦМУ.

Что конкретно нужно: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документы, которые подтверждают регистрацию ребенка по месту жительства. Для льготников нужно будет принести еще документы, подтверждающие первоочередное право. А если есть братья и сестры, то их свидетельства о рождении и документы, которые подтверждают регистрацию детей.

Как уточнила Сибирцева, в этом году ожидается, что в первый класс пойдет порядка 21 тысячи детей. Но, вместе с тем, мест должно хватить всем. В сентябре 2020 года в Екатеринбурге откроется еще две новых школы - в Академическом и Солнечном.

Мы, кстати, подробно рассказывали, как изменились правила приема в первые классы. С этого года, чтобы снизить нагрузку на серверы сайта Госуслуг, власти решили разбить сроки подачи заявлений на районы. О датах можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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