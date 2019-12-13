На Урале студентов-медиков на полгода отправят на стажировку в больницы

В Свердловской области вводят новый формат обучения будущих медиков из Уральского медицинского университета. Теперь они будут проходить в течении полугода стажировку в больницах региона.

Новую программу запустят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей по обеспечению медучреждений кадрами.

- Сейчас многое делается для привлечения молодежи к работе в районных больницах, эта работа будет продолжена, - заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

До 2024 года на привлечение новых кадров и повышение их квалификации в регионе потратят около 1 миллиарда рублей.

Один из студентов с лечебного факультета УГМУ Александр Зенков проходит практику в Алапаевской городской больнице, где курирует два палаты, изучает и заполняет истории болезни пациентов, ведет прием больных при госпитализации и принимает участие в обсуждении клинических случаев.

После прохождения стажировки ординатор намерен продолжить работу в медицинском учреждении Алапаевска.