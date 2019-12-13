ВИЗ-Сталь развивает бизнес-навыки перспективных работников

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела обучение участников корпоративного конкурса «Мастер года», который направлен на профессиональное и личностное развитие перспективных работников, создание условий для карьерного роста. Металлурги приняли участие в тренинге по развитию навыков публичного выступления.

Конкурсанты познакомились с техниками подготовки выступлений на публике, рассмотрели структуры различных сообщений, изучили эффективные методы подачи информации, освоили результативные способы управления вниманием слушателей.

«Полученные в ходе тренинга навыки публичных выступлений финалисты используют на заключительном этапе конкурса. Перед заводской комиссией они будут защищать свои проекты, направленные на совершенствование технологий и оборудования, повышение качества, снижение затрат улучшение условий труда на рабочих местах и т.д. Призерами конкурса станут авторы лучших работ. Они получат денежные премии и войдут в базу перспективных сотрудников», — отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Образовательная программа продолжила курс семинаров и тренингов, организованных для перспективных сотрудников и участников кадрового резерва. В течение года более 200 работников получили новые знания по тайм-менеджменту, организации проектной деятельности, мотивации подчиненных к эффективной работе, развитию управленческих навыков и др.

ВИЗ-Сталь ведет системную работу по подготовке кадров на перспективу, используя современные форматы и передовые методики корпоративного обучения. В 2019 году около 90% работников предприятия примут участие в образовательных программах. На реализацию проектов развития сотрудников ВИЗ-Сталь направит более 6 млн рублей