2019-12-14T12:53:28+03:00
Общество

«Играют, как в песочнице»: в Екатеринбурге начали доставать утонувший экскаватор

Проезжавшие мимо автомобилисты запечатлели процесс на видео
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Несколько экскаваторов понижали уровень воды в водоеме, черпая из него воду. Фото: кадр с видео, предоставленного читателем «Комсомольской правды»Несколько экскаваторов понижали уровень воды в водоеме, черпая из него воду. Фото: кадр с видео, предоставленного читателем «Комсомольской правды»
Изменить размер текста:

В пятницу под Екатеринбургом во время работ по строительству скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы два экскаватора утонули в водоеме. Один наполовину, а другой встал у кромки воды.

В Екатеринбурге начали доставать из водоема утонувший экскаватор.! другой источник

- К участку, где строят ветку, вплотную прилегает озеро и болото. На обводном канале произошел резкий подъем воды, из-за чего техника начала сползать, - объяснили в пресс-службе УГМК. - Люди не пострадали.

Сегодня специалисты начали вытаскивать строительную технику из воды.

- Будут понижать воду и смотреть, сможет ли техника выйти своим ходом, - добавили в компании.

Проезжавшие мимо озера автомобилисты запечатлели на видео, как это происходит - два экскаватора с помощью ковшей осушали водоем, в котором застряла техника.

«Воду черпают. Играют, как в песочнице», - отметил автор видео за кадром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело
В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки
«Дьявольский скрипач» Дэвид Гаррет проведет в Екатеринбурге концерт «UNLIMITED – LIVE»
В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов
«Карточка была бесконтактной, пин-код мошенникам не потребовался»: у жительницы Нижнего Тагила со счета похитили 115 тысяч
В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего
Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести
Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников, повреждающих трансформаторы
В Нижнем Тагиле продавец потратила с забытой бабушкой карты больше 100 тысяч
Стас Михайлов едет на Народный корпоратив в Екатеринбург
В Свердловской области пять дней будет стоять смог
В Екатеринбурге на замену лифтов потратят 500 миллионов
«Мой сын обязательно будет ходить»: на Урале женщина пытается спасти своего ребенка от тяжелой болезни
Загородный клуб под Екатеринбургом наказали за нелегальные развлечения для гостей
В Екатеринбурге ищут женщину в темной одежде, подозреваемую в тяжком преступлении
Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки
«Тема дня»: превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов
Свердловская прокуратура разбирается в гибели двух рабочих на промплощадке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Модный приговор: бизнесменов оштрафовали на миллион за нелегальный ввоз в Екатеринбург брендовой одежды
Общественный совет при Министерстве природных ресурсов России высоко оценил внедрение наилучших доступных технологий на ЕВРАЗ НТМК
Больше половины екатеринбуржцев поставят на Новый год искусственную ель
Пытался доказать, что случайно: уральца, убившего своего знакомого, отправили в тюрьму на 11 лет
Уральский парень из «Танцев» на ТНТ зажег на фестивале в Испании
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора