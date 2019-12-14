«Играют, как в песочнице»: в Екатеринбурге начали доставать утонувший экскаватор
В пятницу под Екатеринбургом во время работ по строительству скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы два экскаватора утонули в водоеме. Один наполовину, а другой встал у кромки воды.
В Екатеринбурге начали доставать из водоема утонувший экскаватор.! другой источник
- К участку, где строят ветку, вплотную прилегает озеро и болото. На обводном канале произошел резкий подъем воды, из-за чего техника начала сползать, - объяснили в пресс-службе УГМК. - Люди не пострадали.
Сегодня специалисты начали вытаскивать строительную технику из воды.
- Будут понижать воду и смотреть, сможет ли техника выйти своим ходом, - добавили в компании.
Проезжавшие мимо озера автомобилисты запечатлели на видео, как это происходит - два экскаватора с помощью ковшей осушали водоем, в котором застряла техника.
«Воду черпают. Играют, как в песочнице», - отметил автор видео за кадром.
ИСТОЧНИК KP.RU