«Играют, как в песочнице»: в Екатеринбурге начали доставать утонувший экскаватор

В пятницу под Екатеринбургом во время работ по строительству скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы два экскаватора утонули в водоеме. Один наполовину, а другой встал у кромки воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749722" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге начали доставать из водоема утонувший экскаватор.! другой источник

- К участку, где строят ветку, вплотную прилегает озеро и болото. На обводном канале произошел резкий подъем воды, из-за чего техника начала сползать, - объяснили в пресс-службе УГМК. - Люди не пострадали.

Сегодня специалисты начали вытаскивать строительную технику из воды.

- Будут понижать воду и смотреть, сможет ли техника выйти своим ходом, - добавили в компании.

Проезжавшие мимо озера автомобилисты запечатлели на видео, как это происходит - два экскаватора с помощью ковшей осушали водоем, в котором застряла техника.

«Воду черпают. Играют, как в песочнице», - отметил автор видео за кадром.