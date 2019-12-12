2019-12-12T10:07:04+03:00
Общество

«Стальное дерево» укоренилось на Урале

В Екатеринбурге благодаря грантовой программе «Стальное дерево» в парке 50-летия ВЛКСМ, расположенном на улице Ясной, открылась новая площадка для воркаута
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Мастер класс по воркаутуМастер класс по воркауту
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В Екатеринбурге благодаря грантовой программе «Стальное дерево» в парке 50-летия ВЛКСМ, расположенном на улице Ясной, открылась новая площадка для воркаута.

Этот пока что любительский вид спорта стремительно покоряет весь мир и уральская столица не исключение. Растущая популярность воркаута связана с тем, что он не требует сверхсложного инвентаря или покупки абонемента в фитнес зал. Специальные системы турников и перекладин позволяют проводить эффективные экспресс-тренировки прямо на улице, по пути домой с работы или учебы. Такая физкультура значительно экономит время, позволяет без дорогостоящих вложений приобретать высокие физические показатели, поддерживать красоту и здоровье тела.

Открытие площадки для воркаута

Открытие площадки для воркаута

Строительство воркаут-площадки в парке 50-летия ВЛКСМ организовал сотрудник компании ВИЗ-Сталь, машинист компрессоров Алексей Волгин благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера Группы НЛМК) и его грантовой программе «Стальное дерево». В этом году она впервые пришла в Свердловскую область, прекрасно зарекомендовав себя в других российских регионах. С помощью программы уже реализованы десятки общественно полезных инициатив в Липецкой, Белгородской областях, Алтайском крае. Сейчас возможность получить гранты для своих социальных проектов получили работники предприятий группы НЛМК в Екатеринбурге, Ревде, Нижних Серьгах и Березовском.

Награждение участников соревнований

Награждение участников соревнований

«Я давно мечтал о том, чтобы в лесопарке, рядом с которым живу, появилась воркаут-площадка, - рассказывает Алексей Волгин. Несмотря на то, что он расположен в центре города, поблизости не так много уличных спортивных объектов, где можно потренироваться всерьез. А желающих заниматься хватает, тем более здоровый образ жизни сейчас набирает популярность и даже становится модным. Моя мечта стала реальностью благодаря программе «Стальное дерево». Вообще с воркаутом у меня особые отношения. В прошлом у меня была спортивная травма позвоночника, восстановиться после которой мне помог только турник. Я считаю, что такая гимнастика должна быть спутником любого здорового и активного человека». Церемонию открытия площадки провели волонтеры ВИЗ-Стали. Они организовали мастер класс на новом оборудовании, после которого зрители получили практические советы по проведению первых занятий по воркауту. Новички могут начать с обычных подтягиваний и отжиманий, главное - не забывать про разминку перед тренировкой и растяжку после физических упражнений.

Несмотря на морозную погоду, большинство собравшихся на открытие воркаут-площадки, среди которых было немало молодежи, не стало откладывать тренировки на потом и включилось в соревнования по силовому двоеборью прямо здесь. Все активные участники состязаний получили подарки с символикой «Стального дерева». «Такие площадки очень нужны, потому что они не только развивают силу, но и волю. Иногда трудно встать и заставить себя пойти, но потом результат от занятий впечатляет», - поделился впечатлениями от занятий победитель соревнований по подтягиванию Аким Лазарев.

Открытие площадки воркаут

Открытие площадки воркаут

Открытие воркаут-площадки стало настоящим подарком для жителей Юго-Западного микрорайона и всех посетителей парка 50-летия ВЛКСМ, особенно для тех, кто использует его для занятий спортом. «Мне очень нравится этот парк, я каждый день занимаюсь бегом и здесь всегда не хватало такой площадки. Хотелось обязательно позаниматься на турнике, на рукоходе, на параллельных брусьях. Теперь такая возможность появилась. Это очень важно для здоровья и физического развития человека и огромная благодарность фонду «Милосердие» и людям, которые реализуют такие нужные всем проекты. Я обязательно приведу сюда своих учеников и проведу с ними урок по гимнастике на этой прекрасной площадке», - рассказала учитель физкультуры Ирина Селюнина.

Автор проекта Алексей Волгин не скрывал, что доволен полученным результатом и что останавливаться на достигнутом не собирается: «В проекте я участвовал впервые, получил хороший опыт и хочу применить его еще раз, чтобы дополнительно оборудовать площадку специальным покрытием и ограждением. Это позволит посетителям комплекса выполнять упражнения с большим комфортом, сделает их сильнее и здоровее».

Пожелаем дальнейших успехов всем участникам программы и «Стальному дереву», которое в новом году продолжит общественно значимые начинания на уральской земле.

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