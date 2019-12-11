2019-12-11T14:37:06+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь обновляет парк лабораторного оборудования для контроля качества продукции

В 2019 году компания ВИЗ-Сталь направила более 16 млн рублей на обновление оборудования для контроля магнитных свойств трансформаторного прокат
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Новое оборудование ЦЗЛНовое оборудование ЦЗЛ
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В 2019 году компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК ) направила более 16 млн рублей на обновление оборудования для контроля магнитных свойств трансформаторного проката – ключевых характеристик качества одного из самых сложных видов металлопродукции.

Новое оборудование ЦЗЛ

Новое оборудование ЦЗЛ

Завод приобрел новую современную установку для измерения уровней магнитной индукции и удельных магнитных потерь, закупил комплекты для анализа доменной структуры металла после обработки на лазерных комплексах и др. Линейку оборудования пополнила современная цифровая машина для механических испытаний металла на растяжение и сжатие, с помощью которой поверяют прочность сварных швов на полосе и ровность поверхности проката.

Измерительное оборудование нового поколения позволило на 30% увеличить скорость испытаний и повысить точность контроля магнитных свойств.

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