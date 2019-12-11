ВИЗ-Сталь обновляет парк лабораторного оборудования для контроля качества продукции

В 2019 году компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК ) направила более 16 млн рублей на обновление оборудования для контроля магнитных свойств трансформаторного проката – ключевых характеристик качества одного из самых сложных видов металлопродукции.

Новое оборудование ЦЗЛ

Завод приобрел новую современную установку для измерения уровней магнитной индукции и удельных магнитных потерь, закупил комплекты для анализа доменной структуры металла после обработки на лазерных комплексах и др. Линейку оборудования пополнила современная цифровая машина для механических испытаний металла на растяжение и сжатие, с помощью которой поверяют прочность сварных швов на полосе и ровность поверхности проката.

Измерительное оборудование нового поколения позволило на 30% увеличить скорость испытаний и повысить точность контроля магнитных свойств.