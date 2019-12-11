Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших девушку в служебной машине, восстановили после увольнения

В Екатеринбурге командир полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Екатеринбургу Сергей Васильев восстановился в должности через суд. Полковник Васильев был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам после скандала с изнасилованием девушки в патрульной машине. Обвиняемыми по этому делу стали трое полицейских – подчиненных Сергея Васильева.

Высокопоставленный силовик пользовался среди сослуживцев непререкаемым авторитетом, поэтому, когда его отстранили от должности, 120 сотрудников ППСП решили уволиться вслед за командиром полка.

- Сергей Александрович уважаемый в МВД человек, он всегда стоял горой за своих подчиненных. А их у него было около 600. За всеми не уследишь, а теперь после этой мерзкой истории его сделали крайним, - пояснял ситуацию источник «КП».

Свое восстановление в должности в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердил и сам Сергей Васильев.

- Верх-Исетский районный суд восстановил меня в моих правах и в моей должности с того момента, когда меня уволили, то есть с 25 октября. Я уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей и в настоящее время нахожусь на рабочем месте, - рассказал полковник Васильев.

На вопрос о том, как сослуживцы отнеслись к этому решению суда, командир полка ответил так:

- Наверное, с радостью, у меня на суде было порядка 25 сотрудников (полиции. – Прим. Ред.). Они пришли по личной инициативе, присутствовали в качестве слушателей, «группа поддержки», скажем так, - уточнил силовик.

Также командир полка рассказал, что в пятницу его телефон не умолкал до ночи. С восстановлением в должности командира полка поздравляли коллеги из разных подразделений.

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