2019-12-11T14:54:20+03:00
Общество

Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших девушку в служебной машине, восстановили после увольнения

До этого 120 сотрудников ППСП написали рапорты об увольнении, выражая протест против увольнения командира полка
Евгений Стоянов
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полковник Васильев пользуется большим авторитетом среди сослуживцев. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиПолковник Васильев пользуется большим авторитетом среди сослуживцев. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге командир полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Екатеринбургу Сергей Васильев восстановился в должности через суд. Полковник Васильев был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам после скандала с изнасилованием девушки в патрульной машине. Обвиняемыми по этому делу стали трое полицейских – подчиненных Сергея Васильева.

Высокопоставленный силовик пользовался среди сослуживцев непререкаемым авторитетом, поэтому, когда его отстранили от должности, 120 сотрудников ППСП решили уволиться вслед за командиром полка.

- Сергей Александрович уважаемый в МВД человек, он всегда стоял горой за своих подчиненных. А их у него было около 600. За всеми не уследишь, а теперь после этой мерзкой истории его сделали крайним, - пояснял ситуацию источник «КП».

Свое восстановление в должности в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердил и сам Сергей Васильев.

- Верх-Исетский районный суд восстановил меня в моих правах и в моей должности с того момента, когда меня уволили, то есть с 25 октября. Я уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей и в настоящее время нахожусь на рабочем месте, - рассказал полковник Васильев.

На вопрос о том, как сослуживцы отнеслись к этому решению суда, командир полка ответил так:

- Наверное, с радостью, у меня на суде было порядка 25 сотрудников (полиции. – Прим. Ред.). Они пришли по личной инициативе, присутствовали в качестве слушателей, «группа поддержки», скажем так, - уточнил силовик.

Также командир полка рассказал, что в пятницу его телефон не умолкал до ночи. С восстановлением в должности командира полка поздравляли коллеги из разных подразделений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Екатеринбурге полицейских, обвиняемых в совершении группового изнасилования, просят отправить в СИЗО

Преступление сексуального характера было совершено в служебном автомобиле рядом с гаражами по улице Чайковского, после того, как жертва вышла из частной сауны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала утвердили программу развития межрегионального научно-образовательного центра
9 декабря в правительстве Тюменской области прошло первое заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Новости 24
В Екатеринбурге вскрыли подпольный склад с просроченными консервами
Жители новостроек от «Группы ЛСР» смогут значительно экономить на коммунальных платежах
Меньше двух минут на ожидание: в поликлинике Екатеринбурга малышей принимают по электронным талончикам
Самолет посреди кукурузы и Аладдин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем
Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году
Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки
Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля
Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари
Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год