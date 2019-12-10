«Ласточки» отправились из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень

С понедельника, 9 декабря, скоростные электропоезда «Ласточка» стали регулярно курсировать по расписанию из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и обратно.

Это стало возможно за счет субсидий, которые выделили из бюджетов регионов на организацию межрегиональных железнодорожных маршрутов. Из казны Свердловской области и Пермского края солидарно выделено 55 миллионов рублей. С Тюменской областью действует такой же принцип.

- Появление новых маршрутов улучшить транспортную доступность и качество обслуживания пассажиров, - подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Ласточки» выполняют между тремя столицами регионов по одному рейсу в день, а в 2020 году будут курсировать утром и вечером.

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, запуск движения поездов позволит снизить аварийность и смертность на автомобильных трассах, потому что железнодорожный транспорт безопаснее.

Из Перми «Ласточка» № 802 отправляется в 06.27 и прибывает в Екатеринбург в 11.43. В обратном направлении из Екатеринбурга № 803 поезд отправляется в 17.16 с прибытием в Пермь в 22.52. В пути поезд находится чуть более пяти часов.

Из Тюмени «Ласточка» № 81 стартует в 06.49. В Екатеринбург она прибывает в 11.49. Из Екатеринбурга № 814 состав отправляется в 17.48 и прибывает в Тюмень в 22.18.