2019-12-10T06:23:07+03:00
Общество

«На все скотча не хватит»: Ургант высмеял заклеенных стикерами обнаженных женщин в галерее Екатеринбурга

Комик заметил, что в мире очень много подобных произведений искусства, и на всех просто не хватит бумаги
Мария Трапезникова
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Ургант высмеял инициативу екатеринбургской галереи, которая прикрыла стикерами интимные части тела женщин. Фото: сркиншот с видеоУргант высмеял инициативу екатеринбургской галереи, которая прикрыла стикерами интимные части тела женщин. Фото: сркиншот с видео
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В новом выпуске шоу «Вечерний Урагнт» в своем традиционном обзоре еженедельных новостей его ведущий затронул нашумевшую тему со стикерами и обнаженными женщинами в Уральском центре развития дизайна. Там с 4 по 8 декабря проходила выставка «Арт-Екатеринбург». Из-за того, что возрастной ценз был 0+, организаторы решили заклеить стикерами и бумажками интимные места обнаженных женщин.

- Решили прикрыть, чтобы их не видели дети. То есть, они прикрыли как раз то, благодаря чему дети 0+ питаются, - пошутил ведущий. – Все это прошло в рамках акции «Екатеринбург без гениталий».

Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым

Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым

После этого Урагнт попросил показать отдельно фотографию картины, на которой Маргарита изображена на балу у Сатаны [картины написаны по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - прим.ред.].

- Вопрос один: почему кот без стикера? Что за дискриминация? А вот если лично мне неприятно смотреть на это кошачье хозяйство?

- Но его там нет, - добавляет соведущий шоу, Дмитрий Хрусталев.

- А это уже, Митя, неуважение к коту. Скажу так: инициатива хорошая, но хватит ли нам скотча? Есть же Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей. Есть скульптура на Аничковом мосту в Петербурге – там уже много скотча, на всех не хватит, - заметил Ургант.

- Самое главное, что екатеринбургскую галерею поддержала Академия изящных искусств во Флоренции и заклеила в поддержку статую Давида.

Ургант высмеял картины с обнаженными женщинами в Екатеринбурге.Видео: официальная страница шоу на YouTube

Кстати, после того, как выставка произвела в Екатеринбурге так много шума, мы решили подробно обсудить с директором «Арт-Екатеринбург» ситуацию. В разговоре Андрей Щенников заметил, что стикеры повесил сам художник – на пару картин из нескольких тысяч. По просьбе одного из родителей, который пришел на выставку с маленьким ребенком .

ИСТОЧНИК KP.RU

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