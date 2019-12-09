2019-12-09T16:39:06+03:00
Общество

Уральцы предпенсионного возраста изучают новые профессии

Обучение уже прошли 1956 человек
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области большое число граждан предпенсионного возраста обучаются на новую профессию. В 2019 году обучение прошли 1956 человек, это почти на треть больше, чем планировалось ранее.

- Заявления продолжают поступать. Программы обучения разные, их продолжительность от 16 до 512 часов, обучение бесплатное, - рассказывает заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова.

При этом, заявления поступают и от уральцев, желающих пройти переподготовку, и от работодателей, которые намерены сохранить хорошие кадры.

Сегодня в списке для переквалификации 109 профессий. Наиболее востребованы среди граждан предпенсионого возраста специальности, связанные с бережливым производством, охраной труда, технологиями машиностроения.

Из областного бюджета на программу «Старшее поколение» в этом году потратили больше 365 миллионов рублей.

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