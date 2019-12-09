2019-12-09T16:39:06+03:00
Общество

Реакция на жалобу: свердловские власти наказали компанию, загрязнившую реку

Виновник выплатит 300 тысяч рублей
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Фото: mprso.midural.ruФото: mprso.midural.ru
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В октябре 2019 года жители села Покровское Свердловской области обратились с жалобой в региональное Министерство природных ресурсов и экологии, рассказав о том, что одно из предприятий сбросила отходы на территории водоохраной зоны реки Бобровка.

После этого на место выехали с проверкой инспекторы, которые убедились в обоснованности жалобы. В итоге нарушителей обязали убрать отходы с берега реки и заплатить в пользу государства штраф в размере 300 тысяч рублей. Компания уже убрала весь мусор.

Сотрудники профильного министерства говорят, что состояние окружающей среды на Урале – на особом контроле руководства региона. В области по шести направлениям реализуется национальный проект «Экология», среди них – сохранение лесов, очистка воды и воздуха. До 2024 года на эти цели потратят около 1,7 миллиарда рублей.

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