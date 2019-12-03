2019-12-07T20:08:21+03:00
Общество

Восстановиться после травмы и вернуться к работе: Как в Свердловской области помогают пострадавшим на производстве

На «круглом столе» Фонда социального страхования и «Комсомольской правды» специалисты обсудили успехи развития государственных социальных услуг
Илья МОХОВ
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На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг.На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России реабилитация пациентов появилась 20 лет назад, отмечают специалисты на «круглом столе». Причем Свердловская область в этом деле была пионером. Сейчас же не только на Урале, но и по всей стране работает множество реабилитационных центров.

- Мы начали работать с Фондом социального страхования с 2015 года, - говорит Виталий Аретинский, главный врач Областного специализированного центра реабилитации «Озеро Чусовское». - И за это время вылечили 493 пациента. У нас восстанавливаются после травм на производстве жители не только Свердловской, но и Челябинской области.

Чаще всего реабилитация требуется мужчинам в возрасте от 20 до 67 лет. Они поступают с черепно-мозговыми травмами, с травмами позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

- К сожалению, полного возвращения утраченных функций удается достичь не всегда, - говорит Ольга Черняева, врач Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области. - Но вот частичная компенсация утраченных функций достигается все-таки у большинства больных.

Те пострадавшие, которым не удалось полностью восстановиться, все равно не остаются без работы, отмечают специалисты. В этом им помогает Фонд социального страхования, сотрудничающий с множеством организаций, работающих на рынке труда. Так, около 4% пациентов за 2018 год получили новую профессию. Еще 18% получили другую должность на своем предприятии. Это касается и тех застрахованных, которым из-за травмы ампутировали руку или ногу.

- С 2015 года через отделение по ранней реабилитации прошли 25 таких пациентов, - говорит Марина Заводова, заведующая медицинским отделом филиала «Екатеринбургский» Московского протезно-ортопедического предприятия. - С этого года мы ставим пациентов на лечебно-тренировочный протез-тренажер, позволяем им встать вскоре после утраты конечности. Чтобы функция ходьбы у них не терялась.

Реабилитация может продолжаться не один год, отмечают специалисты. Однако в итоге она помогает если не полностью вернуть человеку здоровье, то хотя бы приспособиться к новому его состоянию.

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