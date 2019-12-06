Лидер «Ногу Свело!»: россияне деградируют из-за алкоголизма и нищеты

Лидер рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский на днях приезжал с концертом в Екатеринбург, где вместе с поклонниками отметил юбилей своего хита «Хару Мамбуру».

Также во время гастролей музыкант рассказал о том, что сегодня большую часть времени проводит в Нью-Йорке, а в Россию ездит зарабатывать на гастролях.

Также Максим Покровский представил свою точку зрения в отношении российского народа. По его словам, граждан убивает алкоголизм и нищета. Это, по словам рокера, главные причины деградации россиян.

- Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает, - заявил Максим Покровский в интервью порталу 66.ru.

По его словам, за последние сто лет над русским народом было поставлено много опытов, что сказалось даже на генетике людей. Однако в стране осталось огромное количество талантливых и сильных людей, которые не только живут, но и развиваются в сложных условиях.

Музыкант отметил, что перебрался в Соединенные Штаты не по политическим мотивам. Хотя эта одна из причин. Главное же в его поступке – «стоять двумя ногами одновременно на двух континентах».

- Разорваться не могу, но если строить математическую модель моего пребывания в США и России, то мои визиты настолько частые, что я создаю электрическое облако. Это когда атомы вращаются так быстро, что становятся облаком, - говорит Покровский.

Лидер рок-группы говорит, что принципиального отличия концертов в России и других странах нет. Единственная разница – на выступлениях в других странах «Ногу Свело!» исполняет чуть больше песен на английском языке. Там на концерты ходят русско-язычные эмигранты, которые прекрасно понимают русский язык.

На слова Максима Покровского отреагировал певец Юрий Лоза, отметивший, что не так уж и много сегодня выпивают наши граждане.

- Мы, кстати, далеко не самые пьющие. Пьем мы меньше сейчас. Мы сохраняем какие-то общемировые тенденции, - заявил певец, которого цитирует "Пятый канал".

Также Юрий Лоза признал, что в нашей культуре есть элементы деградации. Но они свойственны всему современному цивилизованному миру.