Перформанс-резиденция, ярмарка и фотовыставка в рамках «Кинопробы» в Синара Центре

Перформанс-резиденция «10 движений с Minoga DC»

Маша Козулина, ведущая танцовщица Minoga DC, перформер и художник

9 декабря в 14:00 Маша Козулина, ведущая танцовщица Minoga DC, перформер и художник проведет мастер-класс «Звуки шума» (ритм, танец и не только)

Как это может звучать? Это что, может звучать? А это уже перформанс? Это музыка вообще? Возможно, во время мастер-класса мы не разберемся с этими вопросами, но хотя бы поиграем. Вас ждет игра на не музыкальных инструментах для не музыкантов.

Мероприятие пройдет в рамках перформанс-резиденции Minoga DC в Галерее Синара Арт.

Стоимость участия – по входному билету в галерею. Полный – 250 рублей, льготный – 150 рублей. Необходима предварительная регистрация: https://sinaragallery.timepad.ru/event/1134487/

Илья Манылов, хореограф и художественный руководитель Minoga DC

В 16:00 начнется открытый урок Ильи Манылова для людей в возрасте 50+ «Возраст счастья, или танцуют все».

Кто сказал, что после 50 жизнь заканчивается? Всё самое интересное – впереди! И самые современные танцы тоже. На мастер-классе мы будем искать свое движение, работать с партнерами, пространством галереи, посмотрим отрывки из танцевального спектакля Пины Бауш «Контактхоф для мужчин и женщин старше 65», а в конце создадим небольшой перформанс.

Стоимость участия – по входному билету в галерею. Полный – 250 рублей, льготный – 150 рублей. Необходима предварительная регистрация: https://sinaragallery.timepad.ru/event/1134489/

Марина Говзман, журналист фонда Ройзмана, тьютор театрального проекта #ЗАживое

В 17:30 начнется лекция «Человеческая журналистика. Работа в социальном медиа», которую проведет Марина Говзман, журналист фонда Ройзмана, тьютор театрального проекта #ЗАживое.

Во время лекции вы из первых уст узнаете о буднях социального журналиста: с чем он сталкивается, что его приводит в ужас, а что – причиняет радость. Марина Говзман расскажет, с какими проектами работает «Фонд Ройзмана», а также поделится со слушателями внутренней «кухней» и ответит на вопросы:

- как искать героев; - как создавать материалы; - что такое глубинное интервью?

Стоимость участия – по входному билету в галерею. Полный – 250 рублей, льготный – 150 рублей. Необходима предварительная регистрация: https://sinaragallery.timepad.ru/event/1134491/

Выставка фотографий Юрия Мечитова «Только лица остаются и знакомые глаза…»

Пьер Ришар. Фото Юрия Мечитова

Выставка в рамках международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» открыта в Главном корпусе «Синара Центра». На выставке представлены авторские портреты известных музыкантов, актеров, писателей, танцоров. Посетители смогут увидеть фотографии Владимира Высоцкого, Сергея Параджанова, Майи Плисецкой, Роберта де Ниро, Марчелло Мастроянни и других культовых деятелей культуры.

Фотографии сняты легендарным фотографом Юрием Мечитовым за сорокалетний период с 1979 по 2019 гг., в основном в Грузии. Автор так говорит о своих работах: «Это, естественно, очень эклектический набор, снятый разной техникой, разной степенью моего умения. Объединяет эти фотографии то, что представленные личности, уверен, знакомы очень многим. Буду рад, если мои работы помогут вам ближе с ними познакомиться».

Выставка продлится с 1 по 14 декабря. Время работы с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Синара Центр. Главный корпус

Рождественская ярмарка «Зима.Тепло»

Ярмарка будет работать каждые выходные перед Новым годом и все январские праздники

Ярмарка «Зима.Тепло» открыла свои двери 5 декабря. Это атмосфера праздника, самая большая фотозона города, торговые ряды с сувенирными лавками, едой и напитками, красивая елка и ледяная горка, теплые напитки и душевные встречи в уютном дворике Синара Центра.

Уличную программу дополнят мастер-классы в центре творческих инициатив «Полосатый кот» и в Галерее Синара Арт, где будет работать выставка «Праздник быть собой!», вернисаж «Искусство в подарок», а также арт-резиденция от танцевальной компании «Минога» (открытые репетиции, открытые уроки, спектакли и воркшопы).

«Зима.Тепло» откроет первый прокат посуды на городском мероприятии. Все напитки будут разливать только в керамические кружки, которые можно будет оставить себе на память или сдать, вернув залог.

Каждую неделю гостей ярмарки ждет новая тема:

Первая неделя - зимние традиции стран и народов мира. Следующая неделя посвящена мастер-классам: подарки своими руками, упаковка подарков, украшения для дома и праздничного стола. Третья неделя пройдет под знаком Европейского Рождества, а на последней рабочей неделе декабря гости смогут заняться подготовкой к Новому году.

Начало января будет посвящено Православному Рождеству и фестивалю теплых напитков.

Дни работы: 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2019 г.

2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2020 г.

(пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни января)

Время работы:

по пятницам: 17:00 – 21:00

по субботам, воскресеньям и праздничным дням января: 12:00 – 17:00

http://zima-teplo.ru www.sinara-center.com/affiche/v-sinara-tsentre-razmestitsya-rozhdestvenskaya-yarmarka-zima-teplo

Временная выставка в Галерее Синара Арт «Праздник быть собой»

Вениамин Степанов. Человек с газетой. 2009. Собрание Галереи Синара Арт, фрагмент

Выставка - арт-способ осознать себя. На ней представлены современные работы известных уральских художников и произведения из собрания галереи

Тотальная жертвенность по отношению к работе, семье и обстоятельствам сегодня стала общим местом для абсолютного большинства жителей России. Сверхурочная занятость и зашкаливающая многозадачность социально одобряются, а вечное стремление улучшить свою физическую форму воспринимается как неотъемлемая характеристика современного активного человека. Однако такой образ жизни и его обязательная медийная репрезентация в соцсетях в действительности не оставляют нам права быть самими собой. Выставка «Праздник быть собой» - это способ поговорить со зрителями о том, что такое подлинная радость человека самому себе. В предпраздничное время и период новогодних каникул проект предлагает каждому задуматься о своем внутреннем празднике и, осмыслив его, навсегда его сохранить.

В экспозиции будут представлены работы Юрия Филоненко, Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Александра Бурака, Юрия Буданова, Вениамина Степанова, Екатерины Поединщиковой, Виктора Корьякина, Ивана Снигирева и многих других.

Сроки проведения: 6 декабря 2019 – 2 февраля 2020

с 11.00 до 21.00 Галерея Синара Арт

Стоимость билетов: Полный – 250 рублей, льготный – 150 рублей.