А разбиралась мама: пьяный подросток протаранил девять припаркованных машин в Среднеуральске

В Среднеуральске «Волга» снесла девять припаркованных во дворе автомобилей. ДТП произошло накануне, вечером 6 декабря на улице Бахтеева,10. Как рассказали в областном управлении ГИБДД, за рулем был 16-летний житель села Кедровое. В итоге оказалось, что молодой лихач был пьяным.

- Он приехал в Среднеуральск к знакомым, с которыми распивал спиртное, после чего поехал кататься на «Волге» в присутствии своего совершеннолетнего знакомого. У подростка установлено состояние опьянения 0,505 мг/л, - пояснили «Комсомольской правде» в ведомстве.

Парень не справился с управлением и, сдавая назад, по касательной задел другие машины. На место ДТП приехала его мама. Женщина пояснила, что не знала, где ее сын. В ГИБДД уточнили, что с ней тоже будут разбираться правоохранительные органы.

- В отношении матери подростка решается вопрос о привлечении к ответственности по ст.5.35 КОАП, - добавили в Госавтоинспекции.

Подросток также понесет ответственность. Суд над ним состоится в понедельник. Парень может получить штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест.