2019-12-05T15:59:55+03:00
Общество

Как надзорные ведомства «кошмарят» бизнес на Урале и что с этим делать: мнение эксперта

Президент Уральской ТПП считает, что нужно менять схему взаимодействия бизнеса и контролирующих органов
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
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Мало заплатить налоги, надо еще пережить проверкиМало заплатить налоги, надо еще пережить проверкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Урале, как и в других регионах России, бизнес жалуется на проверяющие органы. Сейчас в стране проходит реформа контрольно-надзорных органов, цель которой – наладить эффективную работу ведомств. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, реформа пока не принесла положительных результатов.

Что сегодня из себя представляют надзорные ведомства: рука помощи или удавка для бизнеса? Об этом на радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» 92.3 fm рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

- Сегодня в России огромное количество контрольно-надзорных органов. Нужно ли нам такое количество?

- Несмотря на мое негативное отношение к их проверкам в их нынешнем формате, все-таки нужно. Они отвечают за нашу с вами безопасность. Тот же Роспотребнадзор – это наши садики, оздоровительные лагеря, больницы, продукты питания.

Вопрос в их эффективности, его мы пытаемся обсудить с ними каждый раз, когда они приходят проверять. Как это нужно организовать, чтобы проверка соответствовала цели. Зачастую, кажется, что они во время проверки забывают, зачем проверяют.

- А как в других странах?

- Везде по-разному. Сильные государства занимают твердую позицию: там система контрольно-надзорных органов работает значительно эффективнее. Бизнес там защищен и по многим вещам может спорить с государством, защищая свои интересы. У нас с контрольно-надзорными органами игр идет в одни ворота.

Программный директор радио "КП-Екатеринбург" Людмила Варакина и президент Уральской ТПП Андрей Беседин Фото: Павел Кислицын

Программный директор радио "КП-Екатеринбург" Людмила Варакина и президент Уральской ТПП Андрей БесединФото: Павел Кислицын

Я ВСЕ РАВНО НАЙДУ НАРУШЕНИЕ

- Представители бизнеса часто говорят, что одни проверяющие противоречат другим…

- Скажу крамольную мысль: у меня создается впечатление, что чем больше неопределенности нестыковок, тем больше у проверяющего возможностей найти недоработку. Ребята, вы ничего не перепутали? Вы для чего создавались? Есть два варианта: помочь и не допустить, либо найти и наказать. Бизнес считает, что надзорные органы ориентируются на второй вариант.

Дежурная фраза проверяющего: «я все равно должен у вас что-то найти, поэтому, если не хотите больших неприятностей, сдавайтесь по-маленькому». Пока они намерены ловить на нарушениях – нестыковки будут их устраивать.

Недавно опубликовали информацию о ревизии части документов надзорных органов в рамках реформы. В рамках «административной гильотины» они хотят аннулировать 3 709 нормативных документов. Там есть постановление наркомата от 1929 года, самый свежий документ датирован 1991 годов. Жизнь давно изменилась, а мы продолжаем жить по тем документам.

Ошибка налогового инспектора может стоить бизнесу потерей миллионов рублей

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- Руководство страны говорит, что реформа контрольно-надзорных ведомств проходит медленно и плохо.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

- Я возглавляю Уральскую торгово-промышленную палату уже 8 лет. Все это время меня проверяет налоговая служба. Они мне выкладывают список документов каждый раз, как будто я завод возглавляю. Но Уральская ТПП – не завод. По сути это «мозги, положенные на бумагу». Они получают такие директивы от федерального руководства. Понимаю, какой это стресс – обновить все нормативные акты в рамках реформы. Но так хочется, чтобы они это сделали.

- Они же содержатся на наши деньги и должны помогать людям. Но сегодня ситуация с контрольно-надзорными ведомствами доведена до абсурда…

- Когда они совершают ошибки, то ни за что не несут ответственности, а бизнес отвечает за каждую ошибку. Вот пример: есть в Екатеринбурге очень добропорядочное предприятие, где работает опытный бухгалтер с четверть вековым стажем. Им звонят из налоговой, говорят, у час долг в 7 рублей. Инспектор признает, что это, скорее всего, ошибка, но предлагает оплатить долг. А ведь эти 7 рублей могут лишить компанию участия в государственных контрактах на сотни миллионов рублей. Они могут пройти мимо субсидий от Фонда развития промышленности. Мы отвечаем за ошибки, они – нет. Это неправильно.

Плановых проверок стало меньше, а внеплановых - больше Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Плановых проверок стало меньше, а внеплановых - большеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Кто-то из членов ТПП жалуется?

- Не все готовы выходить на спарринг с налоговиками. Жалобы идут, но публично не озвучиваются. Сражаться с такой государственной машиной сложно. Чем гордится налоговая служба? Тем, что они увеличивают сбор недоимок в бюджет за счет проверок. Они говорят, что плановых проверок стало меньше, но зато стало больше внеплановых.

ОТВЕЧАЕШЬ ЗА ВСЕХ

- Есть любимая тема у налоговиков, одна из самых больных для предприятий, особенно, которые связаны с НДС. Когда налоговая говорит: не будет вам зачета НДС, потому что в вашей цепочке контрагентов есть ущербное звено – недобросовестный налогоплательщик.

Первые годы бизнес говорил: как можно проверить всю цепочку? Скажите, где недобросовестное звено, мы не будем с ним работать. В налоговой ответили, что проверяйте сами.

В прошлом году одно уважаемое предприятие оштрафовали на 2 миллиарда рублей, потому что проверяющие посчитали, что договор, который оно заключило в феврале, заключен с контрагентом, который через несколько месяцев после этого признан недобросовестным. Но предприятие не может доказать свою правоту, им говорят – вы должны были предусмотреть.

Основной вопрос к налоговикам: как я могу проверить своего контрагента. Я о себе проверял информацию – мне сайт выдал справку на 23 страницах, где 465 налоговых информационных пунктов, которые я должен оценить. Нужно еще зайти на 12 интернет-источников для поиска дополнительных сведений о контрагенте. Например, у Уралвагонзавода таких контрагентов – тысячи. Поэтому еще один вопрос к налоговой: сделайте так в рамках реформы, чтобы можно было зайти на сайт и просто увидеть один из двух ответов: добропорядочный контрагент или нет.

Какой выход из ситуации: садиться за стол переговоров и договариваться о конструктивной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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