2019-12-05T15:57:35+03:00
Происшествия

Ущерб больше двух миллионов рублей: грабители обчистили дом Мисс Екатеринбург в элитном коттеджном поселке

У Владиславы Тарасовой украли часы с бриллиантами, украшения и наличные
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Грабителей ищет полицияГрабителей ищет полицияФото: Архив "КП"
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В элитном коттеджном поселке «Образцово» под Екатеринбургом ограбили дом Мисс Екатеринбург-2015 Владиславы Тарасовой. Как рассказал источник «КП» в правоохранительных структурах, сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

- В числе пропавшего имущества значатся ювелирные украшения, часы с бриллиантами и наличные, - отметил источник «КП».

Владислава Тарасова стала главной красавицей Екатеринбурга в 21 год. Фото: Instagram

Владислава Тарасова стала главной красавицей Екатеринбурга в 21 год. Фото: Instagram

В пресс-службе городской полиции пообещали прокомментировать ограбление модели позже. Напомним, что несколько лет назад Тарасова встречалась с хоккеистом Денисом Мингалеевым.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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