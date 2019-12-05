Ущерб больше двух миллионов рублей: грабители обчистили дом Мисс Екатеринбург в элитном коттеджном поселке

Мужика посадили на 12 лет за то, что он хотел пописать в подъезде

Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда провела собственное расследование парадоксального уголовного дела: школьница увидела расстегнутые штаны и решила, что покусились на ее невинность... [фото]