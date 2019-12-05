Ущерб больше двух миллионов рублей: грабители обчистили дом Мисс Екатеринбург в элитном коттеджном поселке
В элитном коттеджном поселке «Образцово» под Екатеринбургом ограбили дом Мисс Екатеринбург-2015 Владиславы Тарасовой. Как рассказал источник «КП» в правоохранительных структурах, сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
- В числе пропавшего имущества значатся ювелирные украшения, часы с бриллиантами и наличные, - отметил источник «КП».
Владислава Тарасова стала главной красавицей Екатеринбурга в 21 год. Фото: Instagram
В пресс-службе городской полиции пообещали прокомментировать ограбление модели позже. Напомним, что несколько лет назад Тарасова встречалась с хоккеистом Денисом Мингалеевым.
Фото: Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU