На Урале школы будут строить по новым правилам

Рабочая группа под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создала проект по строительству зданий школ нового типа. В октябре этого проект поддержал российский премьер Дмитрий Медведев, а сейчас одобрило федеральное правительство и они официально вступили в силу.

По новым правилам здание школы может составлять пять этажей. На верхних этажах могут располагаться учебные помещения для учеников 7-11 классов, актовый и спортзалы вместо второго могут переехать на третий этаж. Также допускается расположение учебных классов по любым сторонам света.

– Действующие санитарные нормы и правила серьезно ограничивают нас в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е - 80-е годы прошлого века, – рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Строительство объектов регламентируется областной программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 52 млрд. рублей.