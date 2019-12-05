2019-12-05T15:06:42+03:00
Общество

На Урале школы будут строить по новым правилам

Их предложил губернатор, а утвердил премьер
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Рабочая группа под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создала проект по строительству зданий школ нового типа. В октябре этого проект поддержал российский премьер Дмитрий Медведев, а сейчас одобрило федеральное правительство и они официально вступили в силу.

По новым правилам здание школы может составлять пять этажей. На верхних этажах могут располагаться учебные помещения для учеников 7-11 классов, актовый и спортзалы вместо второго могут переехать на третий этаж. Также допускается расположение учебных классов по любым сторонам света.

– Действующие санитарные нормы и правила серьезно ограничивают нас в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е - 80-е годы прошлого века, – рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Строительство объектов регламентируется областной программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 52 млрд. рублей.

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