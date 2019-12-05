2019-12-05T13:15:03+03:00
Здоровье

«Научили заново дышать»: уральские кардиохирурги спасли двухмесячную малышку с пороком сердца

Целый месяц ребенок был подключен к аппарату, который заменял ему сердце и дыхание
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Областной детской клинической больницейФото: предоставлено Областной детской клинической больницей
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Свердловские врачи детской клинической больницы буквально вытащили с того света двухмесячную малышку. Кардиохирурги прооперировали девочку с врожденным пороком сердца, рассказывают в пресс-службе медучреждения. Спасти юную пациентку удалась благодаря методу экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть насыщению крови кислородом.

Девочка поступила в отделение в сентябре с редким диагнозом, у малышки левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от легочной артерии. Времени ждать не было, и врачи назначили операцию. Как пояснил врач, сначала такие дети чувствуют себя нормально, а потом состояние ухудшается.

- В ходе операции была выполнена транслокация (перемещение) левой коронарной артерии в аорту. Но когда начали снижать параметры аппарата искусственного кровообращения, стало понятно, что сердце не может самостоятельно перекачивать кровь, – рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ № 1 Константин Казанцев.

Девочку уже выписали домой. Фото: предоставлено Областной детской клинической больницей

Девочку уже выписали домой. Фото: предоставлено Областной детской клинической больницей

После операции малышку подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он насыщает кровь кислородом и направляет ее в сосуды под необходимым давлением. По сути ЭКМО это искусственное сердце, также он стимулирует дыхание.

- В итоге одиннадцать дней мы компенсировали сердечную недостаточность с помощью этого аппарата, – прокомментировал заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов.

Чтобы научить девочку заново дышать и исправить сердечную недостаточность, потребовалось 25 дней. За это время состояние малышки сильно улучшилось. После этого ребенок был переведен в кардиоревматологическое отделение, где продолжилось лечение.

Совсем недавно юную пациентку выписали домой вместе с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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