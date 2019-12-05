В Екатеринбурге маленькая девочка 11 дней жила с «искусственным» сердцем

Почти месяц уральские врачи спасали двухмесячную девочку, у которой диагностировали редкий порок сердца. Ребенок остался жив, благодаря профессионализму специалистов и современным техническим возможностям.

Малышка поступила в больницу с тяжелым пороком сердца, при котором левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от легочной артерии. Дети с такой патологией чувствуют себя хорошо, пока давление в артерии высокое и кровоснабжение идет нормально. Когда давление падает, кровоснабжение ухудшается и происходит сердечная недостаточность.

Сначала детские кардиохирурги провели операцию по перемещению левой коронарной артерии к аорте. Однако после устранения этого порока оказалось, что сердце все равно не качает нормально кровь, ребенок задыхается.

Поэтому было принято решение подключить малышку к аппарату ЭКМО, который больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот аппарат, по сути, заменяет сердце, насыщая кровь кислородом и направляя ее в сосуды под нужным давлением. Так, на «искусственном» сердце ребенок прожил 11 дней.

После этого функцию сердца удалось восстановить, мощность аппарата начали снижать, а потом и вовсе отключили. Сегодня девочка дышит самостоятельно и продолжает лечение.

Переоснащение больниц Свердловской области и приобретение нового высокотехнологичного оборудования - одна из главных задач регионального Минздрава. До 2024 года на эти цели из областного бюджета потратят почти 2 миллиарда рублей.