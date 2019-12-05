2019-12-05T12:03:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге маленькая девочка 11 дней жила с «искусственным» сердцем

Благодаря этому врачи смогли ее спасти
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

Почти месяц уральские врачи спасали двухмесячную девочку, у которой диагностировали редкий порок сердца. Ребенок остался жив, благодаря профессионализму специалистов и современным техническим возможностям.

Малышка поступила в больницу с тяжелым пороком сердца, при котором левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от легочной артерии. Дети с такой патологией чувствуют себя хорошо, пока давление в артерии высокое и кровоснабжение идет нормально. Когда давление падает, кровоснабжение ухудшается и происходит сердечная недостаточность.

Сначала детские кардиохирурги провели операцию по перемещению левой коронарной артерии к аорте. Однако после устранения этого порока оказалось, что сердце все равно не качает нормально кровь, ребенок задыхается.

Поэтому было принято решение подключить малышку к аппарату ЭКМО, который больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот аппарат, по сути, заменяет сердце, насыщая кровь кислородом и направляя ее в сосуды под нужным давлением. Так, на «искусственном» сердце ребенок прожил 11 дней.

После этого функцию сердца удалось восстановить, мощность аппарата начали снижать, а потом и вовсе отключили. Сегодня девочка дышит самостоятельно и продолжает лечение.

Переоснащение больниц Свердловской области и приобретение нового высокотехнологичного оборудования - одна из главных задач регионального Минздрава. До 2024 года на эти цели из областного бюджета потратят почти 2 миллиарда рублей.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У свердловской больницы появилась новая вертолетная площадка для санавиации
«Группа ЛСР» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»
На реконструкцию старинных подземелий в сквере Нижнего Тагила выделили миллион рублей
В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика с веснушками
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Екатеринбург съедутся 300 лучших борцов со всей России
На свердловской трассе иномарка выехала на встречку и протаранила «Газель»
«Кофейня, коворкинг или магазин?»: рассказываем, что строят в центре Екатеринбурга на территории ИК-2
Рядом со «зданием-ананасом» продают старинный особняк за сто миллионов рублей
Урбанист Злоказов рассказал, как развить троллейбусную сеть в Екатеринбурге
Уральскому «волку с Уолл-стрит» обещают платить до 150 тысяч
В Екатеринбурге обсудят развитие сферы гостеприимства
Прокуратура проверит, почему у жителей свердловского поселка зимой нет отопления
Стать гидом сможет каждый с новым путеводителем по Екатеринбургу
Вскрыли замок, когда никого не было дома: в Екатеринбурге строители украли из «коммуналки» деньги и золото
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»
С пересадкой в Екатеринбурге: в Кольцово прилетела из Праги семья редких обезьянок
«Права получил всего два месяца назад»: на Урале юноша на Hyundai на большой скорости протаранил столб
В Екатеринбурге шестые сутки ищут 11-летнего мальчика с веснушками на лице
Директор Шарташского лесопарка рассказал, как поживает пес, которого цепями приковали к дереву
Пятая победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли француженок
Ждите слякоти на дорогах: в Екатеринбург придут очень теплые выходные
В Пионерском неизвестная машина переехала мужчину, который лежал на земле прямо у дома
Огонь полыхал на площади 420 «квадратов»: в районе свердловского завода произошел сильный пожар
В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях
В Екатеринбурге начальник строительной организации выплатит штраф за допуск неатестованного работника, который погиб
В Екатеринбурге появятся две новые памятные таблички в рамках проекта «Последний адрес»
«Ребенок может просто свариться в кипятке»:в Екатеринбурге нашли опасную детскую площадку, под которой проходят трубы с горячей водой