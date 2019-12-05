Опыт Свердловской области по защите прав застрахованных будет растиражирован на другие субъекты РФ

Тесное взаимодействие с системой обязательного медицинского страхования – самый короткий путь решения проблем пациентов. Об этом заявила Координатор свердловского регионального отделения «Движения против рака» Юлия Аристова на X Всероссийском конгрессе пациентов, состоявшемся накануне в Москве. Юбилейный конгресс посетили около тысячи человек, в их числе представители общественных и пациентских организаций, депутаты Госдумы, руководители профильных федеральных Министерств, Федерального фонда ОМС, службы Росздравнадзора и многих других. На мероприятии пациенты не только поделились проблемами и достижениями последних лет, но и рассказали о своем опыте взаимодействия с государственными структурами разных уровней.

Свердловская и Липецкая области оказались единственными территориями, где пациентские организации принимают фактическое участие в развитии здравоохранения

- Летом этого года меня пригласили войти в состав Координационного совета по защите прав застрахованных граждан при Территориальном фонде ОМС, - поделилась с собравшимися Юлия Аристова. - Раньше некоммерческие социальные организации вроде нашей не привлекались к этой работе, а она крайне важна, как для людей, отвечающих за организацию медицинской помощи, за тарифную политику в здравоохранении, так и для свердловских пациентов. Теперь я могу ежемесячно рассказывать о проблемах онкобольных и оперативно получать ответы на свои вопросы. Более того, часть задач, которые я выносила на повестку несколько месяцев назад, уже решена.

В список реализованных свердловским Минздравом и Территориальным фондом ОМС предложений от пациентской организации вошли увеличение финансирования генетических исследований опухолей для более корректного определения стадии заболевания и подходов к его лечению, а также рост плановых объемов реабилитации после перенесенных онкозаболеваний. Свердловская и Липецкая области оказались единственными территориями, где пациентские организации принимают фактическое участие в развитии здравоохранения и медстрахования. Другим территориям предложено тиражировать подобный опыт.

На мероприятии пациенты поделились проблемами и достижениями последних лет и рассказали о своем опыте взаимодействия с государственными структурами разных уровней

- Сегодня мы выступили с мастер-классом для российских пациентских организаций, - пояснила первый заместитель директора ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова, - подготовили коллег к будущей совместной работе. Судя по намерениями Всероссийского Союза пациентов и Федерального фонда ОМС, уже до конца года некоммерческие пациентские организации начнут входить в Координационные советы Фондов – представлять и защищать интересы своих членов. Уверена, что это огромный шаг вперед и для граждан, и для организаторов здравоохранения.