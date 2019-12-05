2019-12-05T11:33:38+03:00
Здоровье

Опыт Свердловской области по защите прав застрахованных будет растиражирован на другие субъекты РФ

На X Всероссийском конгрессе пациентов обсудили нововведения в системе лечения онкобольных
Поделиться:
Юбилейный конгресс посетили около тысячи человекЮбилейный конгресс посетили около тысячи человек
Изменить размер текста:

Тесное взаимодействие с системой обязательного медицинского страхования – самый короткий путь решения проблем пациентов. Об этом заявила Координатор свердловского регионального отделения «Движения против рака» Юлия Аристова на X Всероссийском конгрессе пациентов, состоявшемся накануне в Москве. Юбилейный конгресс посетили около тысячи человек, в их числе представители общественных и пациентских организаций, депутаты Госдумы, руководители профильных федеральных Министерств, Федерального фонда ОМС, службы Росздравнадзора и многих других. На мероприятии пациенты не только поделились проблемами и достижениями последних лет, но и рассказали о своем опыте взаимодействия с государственными структурами разных уровней.

Свердловская и Липецкая области оказались единственными территориями, где пациентские организации принимают фактическое участие в развитии здравоохранения

Свердловская и Липецкая области оказались единственными территориями, где пациентские организации принимают фактическое участие в развитии здравоохранения

- Летом этого года меня пригласили войти в состав Координационного совета по защите прав застрахованных граждан при Территориальном фонде ОМС, - поделилась с собравшимися Юлия Аристова. - Раньше некоммерческие социальные организации вроде нашей не привлекались к этой работе, а она крайне важна, как для людей, отвечающих за организацию медицинской помощи, за тарифную политику в здравоохранении, так и для свердловских пациентов. Теперь я могу ежемесячно рассказывать о проблемах онкобольных и оперативно получать ответы на свои вопросы. Более того, часть задач, которые я выносила на повестку несколько месяцев назад, уже решена.

В список реализованных свердловским Минздравом и Территориальным фондом ОМС предложений от пациентской организации вошли увеличение финансирования генетических исследований опухолей для более корректного определения стадии заболевания и подходов к его лечению, а также рост плановых объемов реабилитации после перенесенных онкозаболеваний. Свердловская и Липецкая области оказались единственными территориями, где пациентские организации принимают фактическое участие в развитии здравоохранения и медстрахования. Другим территориям предложено тиражировать подобный опыт.

На мероприятии пациенты поделились проблемами и достижениями последних лет и рассказали о своем опыте взаимодействия с государственными структурами разных уровней

На мероприятии пациенты поделились проблемами и достижениями последних лет и рассказали о своем опыте взаимодействия с государственными структурами разных уровней

- Сегодня мы выступили с мастер-классом для российских пациентских организаций, - пояснила первый заместитель директора ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова, - подготовили коллег к будущей совместной работе. Судя по намерениями Всероссийского Союза пациентов и Федерального фонда ОМС, уже до конца года некоммерческие пациентские организации начнут входить в Координационные советы Фондов – представлять и защищать интересы своих членов. Уверена, что это огромный шаг вперед и для граждан, и для организаторов здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Кофейня, коворкинг или магазин?»: рассказываем, что строят в центре Екатеринбурга на территории ИК-2
Рядом со «зданием-ананасом» продают старинный особняк за сто миллионов рублей
Урбанист Злоказов рассказал, как развить троллейбусную сеть в Екатеринбурге
Уральскому «волку с Уолл-стрит» обещают платить до 150 тысяч
В Екатеринбурге обсудят развитие сферы гостеприимства
Прокуратура проверит, почему у жителей свердловского поселка зимой нет отопления
Стать гидом сможет каждый с новым путеводителем по Екатеринбургу
Вскрыли замок, когда никого не было дома: в Екатеринбурге строители украли из «коммуналки» деньги и золото
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»
С пересадкой в Екатеринбурге: в Кольцово прилетела из Праги семья редких обезьянок
«Права получил всего два месяца назад»: на Урале юноша на Hyundai на большой скорости протаранил столб
В Екатеринбурге шестые сутки ищут 11-летнего мальчика с веснушками на лице
Директор Шарташского лесопарка рассказал, как поживает пес, которого цепями приковали к дереву
Пятая победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли француженок
Ждите слякоти на дорогах: в Екатеринбург придут очень теплые выходные
В Пионерском неизвестная машина переехала мужчину, который лежал на земле прямо у дома
Огонь полыхал на площади 420 «квадратов»: в районе свердловского завода произошел сильный пожар
В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях
В Екатеринбурге начальник строительной организации выплатит штраф за допуск неатестованного работника, который погиб
В Екатеринбурге появятся две новые памятные таблички в рамках проекта «Последний адрес»
«Ребенок может просто свариться в кипятке»:в Екатеринбурге нашли опасную детскую площадку, под которой проходят трубы с горячей водой