2019-12-05T11:33:38+03:00
Общество

Каким оборудованием оснащают больницы Свердловской области

За пять лет на приобретение нового оборудования потратят больше полумиллиарда рублей
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Правительство Свердловской области продолжает оснащать региональные больницы новым оборудованием. В начале декабря 2019 года в Артемовской центральной районной больнице установили компьютерный томограф. До настоящего момента для прохождения обследования пациентам приходилось ездить в Алапаевск.

Помимо томографа в ноябре в детском отделении больницы установили цифровой рентген-аппарат, а в 2018 году для обследования детей закупили суперсовременный аппарат УЗИ, а также технику для офтальмологического кабинета.

Всего в Артемовской центральной районной больнице в 2019 году на новое оборудование потратили больше 50 миллионов рублей. В следующем году сюда продолжат поставлять новую технику, заверили в региональном Минздраве.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, оснащение больниц современным оборудованием – это 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи. 2. Привлечение новых квалифицированных кадров в районы области.

- Молодой врач должен знать, что приедет работать не в «чисто поле», а в современную больницу, - говорит Андрей Цветков.

Переоснащение медицинских учреждений является часть национального проекта «Здравоохранение», который сегодня реализуется в Свердловской области. До 2024 года из федерального и регионального бюджетов на проект потратят больше 500 миллионов рублей.

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