Опозорил на весь район: в Екатеринбурге школьника обвиняют в распространении интимных фотографий 12-летней девочки

- Ей 14 лет, учится в восьмом классе. Живет на Вторчермете. Интимные фотографии прикрепляю, - написал в апреле 2018 года сразу в двух группах «ВКонтакте» пользователь под именем 16-летнего Данила Абрамова (имена несовершеннолетних изменены – прим.ред.). В посте были опубликованы эротические снимки Кати Ламаевой, на что моментально начали реагировать в комментариях.

- Я раньше с ней в одной школе училась! Чего только не узнаешь о таких тихонях, - написала бывшая одноклассница Кати.

Сообщения в группах «прославили» восьмиклассницу на весь микрорайон Вторчермет, и быстро дошли до учителей. Когда фотографии показали родителям Кати, те сразу же опознали свою дочь. Семья была в ужасе от поступка дочери, но все же обратилась в Следственный комитет.

Снимки 14-летней Кати. Впервые они появились в открытом доступе в начале 2017-го. Фото: предоставлено Екатериной Кувалдиной

Подозреваемого вычислили быстро. Ожидаемо им оказался владелец страницы, с которой выставлялись снимки. По версии следствия, именно Данил весной прошлого года создал закрытую группу «Отбросы Екатеринбурга», куда и выкладывал фото.

В сентябре того же года силовики нагрянули домой к парню с обыском, но услышав обвинение он даже не понял, о чем идет речь. Выпускник девятого класса никогда в жизни не видел школьницу, не был с ней знаком, а жил и вовсе на другом конце города – на Уралмаше.

Позже в его уголовном деле появилась и вторая потерпевшая – 12 летняя девочка, чьи интимные фотографии также оказались достоянием соцсетей.

СТРАНИЦУ ЧАСТО ВЗЛАМОВАЛИ

По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, страницу школьника неоднократно взламывали, и на момент публикации фотографий у Данила не было к ней доступа. Сторона защиты уверена, что запрещенные снимки выложил другой человек.

- Сначала на мальчика оказывали давление, чтобы он написал явку с повинной. Затем забирали на изучение его Iphone и компьютер, но так и не удалось установить, что с него выкладывались порнографические материалы. Следователь так и пишет, что работал он с «неустановленного устройства» с неизвестного Ip-адреса. В итоге дело возвращено на доследование прокурору, а затем в Орджоникидзевский отдел СКР, - рассказывает «КП» Кувалдина.

О возможном взломе страницы Данила свидетельствуют и многочисленные оповещения от службы поддержки «ВКонтакте», которые автоматически приходят на почту в случае подозрительного входа или его попытки. Они были замечены задолго до и после того, как в Сети появились снимки девочки. А недавно выяснилось, что на его страницу пытались зайти из Уфы, где подросток никак не мог оказаться. На время следствия он находится под подпиской о невыезде, и вынужден сидеть дома. Из-за заведенного уголовного дела он не может поступить в радиотехнический техникум имени Попова.

Страницу школьника неоднократно пытались взломать и ему постоянно приходилось менять пароль Фото: предоставлено Екатериной Кувалдиной

- Следователь написал представление о том, что Данил фигурант дела и воспитывается в неблагополучной семье, - добавила адвокат обвиняемого.

ФОТОГРАФИИ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ НАМНОГО РАНЬШЕ

Как выяснилось, интимные снимки Кати Ламаевой «гуляли» по соцсетям еще за полгода до того, как об этом узнали силовики. Одной из первых групп, опубликовавших их, стало сообщество «Сплетни и отбросы». Там пост датируется мартом 2017-го. Несмотря на то, что прошла два года, друзья девочки все еще помнят эту историю. Но, по их мнению, утечка фотографий произошла из-за другого человека, не имеющего к Данилу никакого отношения.

- В то время Катя встречалась с одноклассником. На протяжении нескольких месяцев она отправляла ему интимные фото. А потом он назвал ее [девушкой легкого поведения] и разослала их всему классу, - рассказывает знакомая девочки.

После этой истории Кате запретили пользоваться соцсетями. Фото: личная страница пострадавшей «ВКонтакте»

Сейчас Данил учится в колледже радиоэнергетики и машиностроения. На вопросы о своем уголовном деле отвечает спокойно, говорит, что поводов для паники нет.

- Девочка в открытую говорит, что не знает, кто я такой. Полтора года назад у меня забрали телефон и ноутбук, потом выяснилось, что с них ничего запрещенного не выкладывали. Но до сих пор не вернули. На первом суде следователь и помощник прокурора мне предлагали во всем сознаться, но я не повелся на эти угрозы. А потом судья отправила дело на доследование. Значит, я все правильно сделал, - сказал в разговоре с «КП» Данил, которому недавно исполнилось 17 лет.

Если дело Данила все же начнут рассматривать по существу, то ему будет грозить до 15 лет колонии. Фото: предоставлено родителями

А вот где он отметит совершеннолетие – пока вопрос. По статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов и предметов» ему грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области не смогли прокомментировать ход расследования дела, так как новое обвинительное заключение еще не утверждено прокурором.

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